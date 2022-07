10 dintre cele mai emblematice scene cu blackjack din filme

Istoria gamblingului a fost cu suișuri și coborâșuri. Au fost momente când jocurile de cazinou au fost interzise, dar au fost și momente când au avut parte de expunere și reclamă în cele mai neconvenționale moduri. De exemplu, jocul de blackjack s-a bucurat de o popularitate crescută după ce a apărut în numeroase filme Hollywood, dar și pe alte continente.

Iar astăzi Blackjack Online este în topul preferințelor celor ce doresc să-și încerce norocul în mediul digital.

Cu toate că pokerul sau sloturile s-au bucurat de atenția iubitorilor de cazinouri, jocul de blackjack a fost ales să apară în unele scene emblematice din filme. Acesta combină perfect elementele de șansă și îndemânare într-un format de joc relativ simplu și interesant.

Există, de asemenea, ceva deosebit de atrăgător la Blackjack, care a fost prezent în unele dintre cele mai grozave filme de la Hollywood. Deci, să aruncăm o privire la unele dintre cele mai bune scene de Blackjack din toate timpurile.

21 este un film despre jocul de blackjack și este presărat cu numeroase scene importante ce scot în evidență faimosul joc de cazinou. Întregul film este o expunere palpitantă a moralității și eticii la mesele de joc din cazinourile din Vegas. 21 urmărește povestea lui Micky, un profesor de matematică care recrutează studenți foarte străluciți și, mai târziu, își folosește abilitățile și talentele pentru a câștiga mulți bani la jocurile de Blackjack din Las Vegas.

Scenele în care profesorul Kevin Spacey își conduce studenții spre marile jackpoturi sunt extrem de convingătoare, în timp ce sunt, de asemenea, printre cele mai realiste din istoria filmelor de cazinou. 21 este inspirat din povestea adevărată a echipei MIT Blackjack.

Swingers este un film de comedie din 1996. Scena de blackjack din acest film este cu adevărat intensă. Eroul principal Mike (Jon Favreau) joacă o mână care avea o limită minimă de 100$. Când Mike pierde și trece la masa cu miză mică, începe scena intensă a jocurilor de cazinou de la masă.

Austin Powers, un alt film de comedie din 1997. Pentru cei pasionați de comedie, scena de blackjack din Austin Powers merită văzută. Pe vremea când personajul lui Robert Wagner numit Numărul 2 spune nu sugestiei dealer-ului său și pariază pe 17, deoarece este capabil să vadă următoarea carte de pe linie cu ajutorul vederii cu raze X prin plasturele lui pe ochi. Cu toții ne-am simțit așa la un moment dat, așa că acest lucru va declanșa numeroase încuviințări în toată camera.

Zbor deasupra unui cuib de cuci, un film din 1975 cu Jack Nicholson în rolul principal. Este un film clasic, care este îndrăgit de spectatorii de pe tot globul și a fost întâmpinat cu aprecieri puternice de critici. Scena în care îi convinge pe alți pacienți dintr-un spital de boli psihice să intre într-un joc de blackjack este deosebit de memorabilă, deoarece subliniază faptul că jocurile de noroc nu sunt întotdeauna pline de farmec sau un sport pentru high rollers. Arată că jocurile de cazinou nu sunt doar pentru clasa superioară și oamenii inteligenți.

Omul Ploii, un film american din 1988, regizat de Barry Levinson după scenariul lui Barry Morrow și Ronald Bass. Scena de blackjack din Rain Man este, fără îndoială, cea mai faimoasă din toate timpurile, în timp ce a servit și ca purtător de standard pentru toate portretele viitoare. Deși scena nu surprinde cu acuratețe numărarea cărților în forma sa cea mai adevărată, aceasta nu este intenția scriitorilor și nu poate fi învinsă pentru intensitate, umilință și dramă.

Marea Mahmureală, un film american de comedie din 2009. În film este o scenă emblematică de blackjack în care dacă veți clipi veți rata cum băieții numără cărțile la un ritm uluitor pentru a-și asigura un câștig de 80.000 de dolari. Au nevoie pentru a-și achita datoriile și pentru a-l salva pe mirele pierdut Doug. Amuzant și realist în egală măsură, scena vă va face să vă reconsiderați înțelepciunea de a alege cazinourile online decât alternativele clasice stradale.

scena de blackjack din Marea Mahmureala

License to Kill este un film de spionaj din 1989, al șaisprezecelea din seria James Bond. Vestitul spion britanic, recunoscut sub numele de Bond, James Bond, este un om de baccarat, motiv pentru care scena de blackjack din License to Kill este una atât de neobișnuită. În filmul de succes din 1989, Bond îi provoacă pe proprietarii de cazinouri și îi conduce pe răufăcător la un joc de blackjack, asigurând în acest proces un câștig uimitor de 250.000 de lire sterline. Scena este filmată cu stil și este una dintre cele mai memorabile secvențe din istoria filmului contemporan.

Vacanța în Vegas, un alt film cu scene emblematice de blackjack. Acest film subestimat și neînțeles, a patra parte din franciza „Vacanță”, oferă o valoare excelentă de divertisment. Celebra scenă de blackjack este, de asemenea, una dintre cele mai emblematice și dramatice de acest tip. Personajul lui Chevy Chase pierde mână după mână în timp ce aruncă o întreagă linie de credit în acest proces în valoare de 22 000 de dolari. Dacă vreodată o scenă prezintă pericolele jocurilor de noroc, aceasta este aceasta. Filmul are multe scene care conțin alte jocuri de cazinou, în special scena culminant în care a pierdut ultimii doi dolari și totuși primește „biletul câștigător” de la așa-numitul „noul său membru al familiei”.

Crupierul, un vesti film britanic din 1998, prezintă jocul de blackjack prin prisma dealerului. Filmul de succes din 1998, „Croupier” explorează acest lucru ca nimeni altul, în timp ce prezintă povestea unui scriitor eșuat care își găsește o nouă carieră ca dealer de blackjack și ajunge să intre într-o lume a datoriilor și a pericolului. Actorul principal Clive Owen este remarcabil și reușește să arate partea vulnerabilă a jocurilor de noroc.

The Cooler - În timp ce jocurile de noroc și romantismul pot părea o combinație neobișnuită, hitul din 2003 „The Cooler” a reușit să echilibreze aceste două elemente în mod genial. Dacă vă bucurați de glamourul blackjack-ului și rămâneți un romantic fără speranță, acest film vă va atinge cu adevărat inima și vă va antrena simțurile.