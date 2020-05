145 de ani de la înființarea PNL. Liderul liberalilor, mesaj de ultimă oră: 'Românii vor avea un loc unde să se întâlnească cu istoria'

Premierul Ludovic Orban a spus, duminică, la inaugurarea Muzeului Naţional „Brătianu”, că odată cu readucerea în proprietatea statului a Vilei Florica, „românii vor avea un loc unde să se întâlnească cu istoria”.

„Am o mare satisfacție sufletească că pot să fiu azi prezent, aici, la un moment important, în locul unde s-a făcut istorie. Vreau ca acest moment să fie și un moment de continuitate în zidirea unei Romanii puternice. În urma cu 145 de ani se puneau bazele Partidului Național Liberal, un partid pro-civilizație care s-a asociat cu toate mometele importante ale istoriei României moderne. De 30 de ani, noi, liberalii, am venit aici la Vila Florica să sărbătorim aniversarea datei de înființarea a PNL. Anul trecut baronii PSD ne-au interzis să venim aici și să aniversăm partidul. Și, prin intermediul unui proiect de lege care a readus în proprietatea statului Vila Florica, putem să dăm românilor un loc în care să se întâlnească cu istoria. Le cer scuze colegilor mei că am restrâns la maxim prezența membrilor PNL. Am ales să fie prezenți doar acei omeni care au fost implicați în readucerea Vilei Florica în patromoniul național”, a spus Orban, potrivit Mediafax.ro.

Prim-ministrul Ludovic Orban a participat, duminică, la inaugurarea Muzeului Naţional „Brătianu”, care are sediul în Vila Florica, fosta reşedinţă a familiei Brătianu din Ştefăneşti.

Muzeul Naţional „Brătianu” va fi în subordinea Ministerului Culturii și va funcționa în imobilul „Vila Florica” Ansamblul conacului Brătianu – Florica, situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş.

Potrivit legii de înființare, promulgată de președintele Klaus Iohannis în ianuarie, muzeul va avea următoarele obiective: „aducerea în atenţia publicului a figurilor marcante ale familiei Brătianu, a contribuţiei acestora la cultura şi istoria românilor, respectiv formarea României Moderne şi a României Mari; organizarea unui departament de documentare – bibliotecă, care să deţină colecţii de cărţi, publicaţii şi cataloage ilustrând bibliografia privind viaţa şi opera membrilor familiei Brătianu, studii de specialitate, monografii, albume, fotografii, alte documente; publicarea de studii, cataloage şi albume, ca rezultat al cercetărilor întreprinse”.

Muzeul va avea ca obiectiv și achiziţionarea de documente, obiecte cu caracter documentar, lucrări pentru colecţia Muzeului.

De asemenea, va fi creată o secţie de activităţi de pedagogie muzeală pentru copii şi tineret cu scopul stimulării creativităţii acestora; organizarea de activităţi menite să contribuie la aprofundarea şi mediatizarea, de o mai mare amploare, a informaţiilor despre istoria familiei Brătianu şi a locurilor unde aceasta a trăit.

Legea prevede ca activitatea Muzeului să fie finanţată din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii şi din venituri proprii.