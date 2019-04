16 concerte 'Sting: My Song' sunt programate la Caesars Palace din Las Vegas

Un număr de 16 concerte „Sting: My Songs” sunt programate la Caesars Palace din Las Vegas, începând cu 22 mai 2020, şi marchează prima rezidenţă a muzicianului britanic în oraşul american, potrivit news.ro.

Seria de concerte se va întinde şi în lunile iunie, august şi septembrie.

„Va fi un show de Vegas. Sunt cu adevărat angajat în asta”, a spus Sting într-un interviu acordat Associated Press, citat de The Hollywood Reporter. „Sunt puţin temător şi încântat, în acelaşi timp”.

Preţul unui bilet porneşte de la 59 de dolari.

Sting a afirmat că, în trecut, i-a fost oferită o rezidenţă în Las Vegas, însă a simţit că nu este momentul bun pentru asta. „Mereu m-am gândit că nu sunt chiar pregătit pentru asta. Sunt încă un animal de turneu. Acum sunt pregătit”.

Rezidenţele în Las Vegas erau susţinute, de regulă, de artişti care se pregăteau să se retragă, însă în ultimii ani lucrurile s-au schimbat. Las Vegas a găzduit rezidenţe ale unora ca Jennifer Lopez şi Lady Gaga.

La rândul lui, Sting - în vârstă de 67 de ani - spune că îi place ideea de a cânta într-o singură sală în fiecare noapte, în comparaţie cu cea de a călători din oraş în oraş într-un turneu normal.

„Primesc oamenii în casă - asta va fi, practic. Voi spune povestea vieţii mele prin cântece. Am avut o viaţă lungă şi interesantă”.

Înainte de a ajunge în Las Vegas, Sting are în desfăşurare mai multe proiecte: va susţine un turneu în Marea Britanie împreună cu Shaggy (ei au primit anul acesta premiul Grammy pentru cel mai bun album reggae, cu „44/876”), are programate concerte solo în mai multe ţări şi va lansa un album, „My Songs”, pe 24 mai.

Pe noul album, Sting a reinterpretat unele dintre cele mai cunoscute piese ale lui, între care „Every Breath You Take", „If You Love Somebody Set Them Free” şi „Shape of My Heart”.