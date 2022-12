2023 - Anul lui Ciolacu

Intram cu pasi repezi in noul An destinat sa ne aduca atatea surprize. 2023 va fi anul in care Ciolacu are doua optiuni: fie va deveni un lider politic de anvergura capabil sa schimbe in bine Romania, fie va fi daramat de pe soclul PSD de “prietenii” care se gudura pe langa el. Ambele optiuni sunt in mainile sale si ale serviciilor secrete care conduc aceasta tara la fel ca peste tot pe glob. Dar la fel ca peste tot pe glob, subordonarea exista si se respecta intre cei alesi de popor si cei numiti, ca sa nu repetam istoria demisiei finului la rugamintea nasului. Ceea ce se va intampla tine doar de inteligenta si negocierea dintre ei, dar important este ca la final Romania sa fie pe plus si sa nu mai experimenteze valul de trotinetari roboti care ne-au terminat psihic sub pandemie.

Ciolacu nu este un personaj cult, cu mari diplome universitare si ambitii de intelectual pedant. In acelasi timp, nu trebuie sa uitam ca Romania este tara in care Citu are diploma de pe la facultati americane (terminate in timpul liber, cand nu era matol si rocker) trecand in ochii unor trotinetari gojizati drept economist. Asa ca sa respiram adanc o gura de aer si sa ne mai revenim cu universitatiile si marii culti din Romania.

Ciolacu nu este nici arogant, nici lacom precum alti lideri PSD-isti, si cred ca in conditiile de azi acestea sunt calitati. Dupa ce am trecut prin cel mai mare furt calificat din istoria Romaniei post-revolutionare cu niste neterminati vopsiti in liberali de dreapta, trebuia sa apreciem cand apar unii prin care mai curge, macar sporadic, empatia fata de romani. Ciolacu imi pare un politician uman, versat si abil pentru jocurile din Parlament, lucruri care nu pot fi desconsiderate de noi ceilalti care stam pe canapele si ni se pare ca toti politicienii sunt imbecili. Aceasta dara aruncata asupra tuturor politicienilor deopotriva este doar o mostenire colectiva a anilor basescieni in care toti politicienii erau stigmatizati si toate categoriile sociale batjocorite sub penitele ziaristilor drepti din fata portii de la garnizoana. Ziaristii cei mai dedicati si cu limbile mustind de saliva erau trecuti pe lista finantarilor ong-iste fiind farii calauzitori ai opiniei publice. O reteta veche de cand lumea si pamantul, de care mi-e si sila sa mai scriu. Asa am daramat respectul fata de Parlament, Politie, Profesori sau Medici.

Nu cred ca politicienii sunt geniali sau niste eminente lasate in dar Romaniei de Divinitate. Sunt niste oameni la fel ca noi, cu bune si cu rele, presarati cu uscaturi ca toate celalalte categorii sociale. Faptul ca ei sunt mai vizibili si toata campania anticoruptiei de resetare a Romaniei s-a facut pe spinarea lor este doar o mizerie a istoriei. Pai daca noi restul suntem asa de puri si de destepti, cum naiba alegem asemenea specimene corupte? Inainte sa imi recite cineva placa cu mediul rural si pensionarii, am rugamintea sa imi raspunda in gand la doua intrebari: cu ce este mai presus un tanar frumos si liber, care doarme pe Facebook, decat un taran care a muncit campurile Romaniei toata viata si nu a cerut nimanui nimic? Cu ce este mai presus un tanar frumos si liber, care merge pe trotineta sa salveze planeta, decat bunicii nostrii care au construit aceasta tara din nimic, trecand prin foamete si razboi? Atunci de ce desconsideram votul unora si ne credem superiori, doar pentru ca suntem tineri si traim la oras? O intrebare pe care mi-am pus-o de multe ori incercand sa gasesc un raspuns corect. Si am gasit! N-as vota in viata mea un om fara trecut, n-as vota in viata mea un tanar fara experienta, n-as vota in viata mea un om fara “pata”, n-as vota in viata mea un barbat care merge pe trotineta, n-as vota in viata mea pepiniera puilor de securisti (poate pe tatii si bunicii lor, care stateau la masa cu Pacepa si tipau la Ceausescu).

Sunt unii politicieni corupti? Da. Sunt unii politicieni imbecili? Da. Sunt unii politicieni inculti? Da. Sunt politicienii romani o subspecie diferita de restul romanilor? Nu. Sunt politicienii romani niste oameni cu trei urechi, diferiti de noi ceilalti? Nu. Atunci sa avem inteligenta si sa nu mai cadem prada unor lozinci imbecile, servite in bucla, pentru ca Romania sa devina o tara in care ne batem ca chiorii intre noi, in aplauzele unor ambasade care nici nu stiu unde este Salaj sau Onesti.

Anul 2023 va fi anul in care Ciolacu se va aseza la masa cu cine trebuie sa se aseze, alaturi de presedintele Romaniei, si vor decide traseul pe care trebuie sa il urmeze aceasta tara. In 2022, am raspuns la intrebarea cine conduce Romania: Ciolacu. Acum trei zile, creionul neascutit a lui Danut a incercat nefericit, fix ca in interviul la care Ciolacu nu avea de ce sa mearga, sa-l avertizeze pe seful PSD. De ce? Pentru ca e singurul pericol in stoparea ingroparii Romaniei. De ce? Pentru ca PSD este la 41% (nu cum va mint toti) si va da seful serviciilor secrete, adica pe taticul lui Danut.

Cred ca s-au lamurit cu totii ca pe nimeni din afara nu intereseaza soarta aceastei tari si salvarea vine doar din interior, intotdeauna si negresit. Asa ca fie au inteligenta sa negocieze si sa seteze totul pentru viitor, fie vom incepe iarasi noile mascarade destinate sa ne aduca niste neterminati la conducere, care sa mai vanda ce mai e de vandut si sa mai dea o palma batranilor pe care nu i-au palmuit data trecuta. Pentru ca la sfarsitul zilei sa plece cu ghiozdanul acasa pe trotinete asteptand ordinele de seara despre pijamaua in care sa doarma.

Comentariu de Dana Budeanu