26 noiembrie, Ziua Mondială a Măslinului: 'Simbol universal al păcii şi al armoniei'

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare.

Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh'' ('' - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh'').

Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua Mondială a Măslinului

Ziua Mondială a Măslinului a fost proclamată în cadrul celei de-a 40-a sesiuni a Conferinţei Generale a UNESCO în 2019 şi este sărbătorită de atunci în fiecare an la data de 26 noiembrie. Măslinul, mai exact ramura de măslin, ocupă un loc important în conştiinţa locuitorilor lumii. Încă din cele mai vechi timpuri, măslinul simbolizează pacea, înţelepciunea şi armonia şi, ca atare, este important nu doar pentru ţările în care cresc aceşti arbori nobili, ci şi pentru oamenii şi comunităţile din întreaga lume, notează Unesco.org.

Conservarea şi cultivarea măslinului reprezintă un imperativ din ce în ce mai mare, pe măsură ce lumea luptă şi se adaptează la schimbările climatice. Protecţia patrimoniului cultural şi natural, inclusiv a peisajelor, se află în centrul misiunii UNESCO, iar marcarea #WorldOliveTreeDay consolidează eforturile de sustenabilitate a mediului, informează Agerpres.

Scopul Zilei Mondiale a Măslinului este, deci, de a încuraja protecţia acestui arbore şi a valorilor pe care le întruchipează, pentru a aprecia importanţa sa socială, culturală, economică şi de mediu pentru umanitate.

Sunt multe de învăţat, de împărtăşit şi de sărbătorit cu ocazia #WorldOliveTreeDay, iar UNESCO încurajează pe toată lumea să se alăture prin diverse activităţi, cum ar fi dezbateri, conferinţe, ateliere de lucru, evenimente culturale şi prezentări sau expoziţii, subliniază Unesco.org.

Măslinul, care îşi are rădăcinile în Marea Mediterană, este un simbol universal al păcii şi al armoniei. Crescând pe cinci continente, măslinii oferă locuri de muncă, siguranţă şi resurse naturale comunităţilor rurale din întreaga lume, notează Internationaloliveoil.org.

Ca agent de combatere a încălzirii globale, măslinii au un bilanţ pozitiv de carbon - ei elimină din atmosferă mai mult CO2 decât cel emis în timpul procesului de producţie a uleiului de măsline.

Uleiul de măsline şi măslinele de masă sunt o sursă dovedită de nutriţie şi de ingrediente-cheie în dieta mediteraneană. Ele oferă o mare varietate de arome şi de gusturi şi pun în valoare o bucătărie unică, care suscită interesul bucătarilor de renume din întreaga lume. Capacitatea multiplelor lor proprietăţi medicinale şi nutriţionale de a preveni anumite boli este în prezent recunoscută pe scară largă, subliniază Internationaloliveoil.org.

Înfiinţat în 1959, International Olive Council reuneşte în prezent 94% din ţările producătoare de ulei de măsline şi de măsline de masă.

Fiind singurul forum instituţional pentru industria mondială a uleiului de măsline, principalele sale misiuni sunt: armonizarea reglementărilor naţionale şi internaţionale pentru a asigura un mai bun control al calităţii produselor şi protecţia consumatorilor; coordonarea şi difuzarea informaţiilor legate de studiile privind proprietăţile nutriţionale ale uleiului de măsline şi ale măslinelor de masă; promovarea cooperării şi cercetării şi studierea impactului cultivării măslinelor asupra mediului; publicarea de informaţii şi statistici privind pieţele mondiale ale uleiului de măsline şi ale măslinelor de masă; şi promovarea consumului şi extinderea comerţului internaţional cu produse oleicole.