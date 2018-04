4 pericole pentru Donald Trump

Conform publicației americane Washington Post, Robert Mueller, investigatorul special în ceea ce privește posibila colaborare dintre campania lui Donald Trump și autoritățile ruse, a făcut unele declarații către echipa legală a președintelui american privind statutul juridic al acestuia.

Conform surselor, nu există motive suficiente pentru a îl pune sub acuzare pe Donald Trump în ceea ce privește colaborarea cu Rusia, dar acesta rămâne subiect al investigației. De asemenea, domnul Mueller dorește să scrie un raport asupra propriei investigații și, pentru acest raport, are nevoie de clarificări de la Donald Trump privind rolul său în posibile operațiuni de mușamalizare a faptelor sau obstrucționare a anchetei.

Tot Washington Post menționează că președintele ar fi satisfăcut de aceste declarații și ar dori să ofere de bună voie o depoziție. Majoritatea analiștilor, însă, consideră că președintele se înșeală și că există pericole reale în cazul în care întâlnirea dintre cei doi va avea loc.

Există patru pericole posibile din punct de vedere legal la adresa președintelui

Primul pericol este posibilitatea ca dl Mueller să conchidă că președintele a conspirat împreună cu Rusia și, eventual, să îl pună sub acuzare. Această probabilitate este relativ redusă. În spațiul public au existat prea puține indicații privind faptul că Donald Trump ar fi știut personal de posibilele contacte ilegale.

De asemenea, conform unor interpretări legale obligatorii pentru Muller, se pare că acesta are autoritatea de a investiga dar nu și aceea de a pune Președintele sub acuzare atâta vreme cât acesta este în funcțiune. În schimb, el poate construi un raport care să îi permită Congresului american să declanșeze procedura de revocare.

Un pericol ceva mai mare îl constituie implicarea lui Donald Trump într-o tentativă de mușamalizare a scandalului prin obstrucționarea justiției. De mai multe luni, deja, există opinii ale experților conform cărora obstrucționarea și nu conspirația este mai ușor de dovedit și, prin urmare, mai periculoasă pentru Donald Trump personal.

Un posibil raport pe această temă ar putea să iasă în public la începutul campaniei pentru alegerile intermediare pentru Congresul american. Chiar dacă Mueller ajunge la concluzia că nu poate să îl pună sub acuzare pe președinte, o majoritate democrată în Congres, aleasă în timpul scandalului Mueller-Trump, ar putea decide că există suficiente dovezi și, de asemenea, suficient impuls politic pentru revocarea Președintelui.

Al treilea pericol este reprezentat de interogatoriu în sine. Este cunoscută înclinația președintelui Trump de a înflori faptele atunci când acestea sunt prea plicticoase pentru aservi unui bun discurs. Există de asemenea, observații conform cărora Donald Trump nu face acest lucru cu intenție și, poate, nici măcar nu este conștient (sau nu acceptă) ca are această tendință. Dacă Trump înflorește realitatea în timpul unui interogatoriu oficial, faptul constituie o infracțiune și Robert Mueller poate să constate acest lucru.

În sfârșit, al patrulea pericol rămâne investigarea președintelui în statul New York pentru acele fapte care au fost săvârșite potențial pe teritoriul acestui stat. În cazul unei puneri sub acuzare la nivel federal, președintele Trump se poate grația pe el însuși. Și, conform regulilor legale în vigoare, odată ce a fost pus sub acuzare la nivel federal, el nu mai poate fi pus sub acuzare și în statul New York. Pe de altă parte, dacă Mueller decide că este prea riscant să îl pună sub acuzare pe președinte, statul New York poate lansa propria investigație. În cazul unei infracțiuni locale, președintele Trump nu se mai poate grația pe el însuși.

Legal și politic, președintele Trump se află într-o situații interesantă. Este clar din punct de vedere al informațiilor existente ca acesta a săvârșit, sau cel puțin tolerat, fapte care nu ar fi fost sub nici o formă trecute cu vederea președinților anteriori, cel puțin în ultimele decenii. Pe de altă parte, el continuă să fie acceptat atât de către Partidul Republican, care controlează Congresul, cât și de către un segment important al electoratului. În cazul unei campanii de mare succes a Democraților pentru Congres, acest raport de forțe poate fi anulat. Dar punctul critic, de ruptură, nu va veni neapărat după alegeri. Foarte posibil, el va apărea atunci când fie Partidul Republican fie poporul american vor decide să abandoneze toleranța față de dl Trump și să înceapă să țină cont, în mod deschis, de toate probele adunate.