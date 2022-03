7 ZILE ÎN ROMÂNIA - condusă de partidul turnătorului Petrov

Duminică s-a vehiculat pe surse informația că Florin Cîțu intenționează să propună unele remanieri, în funcție de sondajele pe care partidul le-ar fi comandat. Înțelepciunea populară ne recomandă să nu vorbim de funie în casa spânzuratului, aforism pe care arestatul din SUA pare să nu îl cunoască, dacă avem în vedere că ultimele cercetări sociologice, publicate cu doar câteva luni în urmă, îl dădeau pe cel care „nu lua prizonieri” și apoi „salca evonomia” la o cotă de încredere de o cifră. Din ciclul știrilor serioase, am reținut că Asociaţia Forţa Fermierilor (AFF) solicită partidelor parlamentare modificarea de urgenţă a Legii de organizare şi funcţionare a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, astfel încât ministrul agriculturii să fie inclus în această structură, invocând legitima importanță strategică a domeniului alimentar, mai cu seamă în contextul regional actual. Însă cea mai comică situație este a unui anonim parlamentar USR de Iași, care umblă pe stradă, în România, cu vestă anti-glonț și cască. O fi auzit că Superman nu ia prizonieri? „Oameni noi” fără frontiere…

Luni agenda politicii interne a fost ținută de același Cîțu: „Fac o evaluare a miniştrilor pentru a vedea performanţa Guvernului. Nu voi accepta ca scuză războiul din Ucraina că nu putem să facem o reformă sau alta” a spus imperturbabilul pupil al lui Klaus Iohannis, ca și când dezastrul împrumuturilor externe sau al crizei energetice nu s-ar afla în sarcina sa. Nesatisfăcut cu propriile producții literare, primul șef de partid românesc numit de la Cotroceni continuă: „dacă tot ceea ce spune ministrul Muncii nu se întâmplă, înseamnă că îi amăgeşte pe români şi este cea mai mare crimă”. Lăsând deoparte că Marius Budăi a făcut școala la vremea ei, evitând condamnări penale peste hotare, să vorbești de amăgirea oamenilor după ce ai promis scăderea prețurilor la gaze și curent, urmare a concurenței asigurate de liberalizare, e cel puțin contradictoriu, dacă nu chiar obrăznicie. În plus, inadecvarea vecină cu penibilul din construcția „nu voi accepta” pornește de la ipoteza că celebrul „consumator” de la volan ar mai fi băgat în seamă de cineva.

Marți situația din PNL s-a încins, Rareș Bogdan răcorind „elanul revoluționar” al delirului cîțist cu privire la remanieri. Cu talentul bine calibrat al fostului om de presă, sugestiv și subtil, primvicele liberal a explicat că nu se justifică evaluări ale miniștrilor, citând ironic din Florin Cîțu: „este atributul constitutional al premierului”. În plus, în același context, și premierul Nicolae Ciucă i-a mulțumit public lui Lucian Bode pentru activitatea Internelor în criza refugiaților, știindu-se că „omul bun la toate” era vizat de fostul „valutist” pentru înlocuire, în pofida proverbialei slugărnicii de care „Dorel” dăduse dovadă în „festivalul democrației” (cele 6 luni în care România a fost blocată institutional, pentru ca Superman să fie impus șef în Modrogan). În fond, totul este o luptă pentru supraviețuire a consumatorului de substanțe, confruntat cu așteptata dezamăgire pe care a produs-o argaților celui mai celebru jucător de golf. Luptă pe care cu siguranță o va pierde în fața Generalului, care l-a și avertizat pe al doilea om în statul eșuat, conform surselor din ședința conducerii: „Nu porni un război, pentru că la război mă pricep”. În fine, pentru a-și „întări” formațiunea care șchioapătă de ceva vreme, „urmașii Brătienilor” au decis, pentru consecvență, fuziunea cu ALDE, partidul fondat de Călin Popescu-Tăriceanu, pe care propaganda prezidențială îl califica până deunăzi drept „penal”. Și tot marți, ieșit din letargia celor 7 ani de odihnă, întreruptă ocazional doar pentru a lăuda virtuțile culturale ale plăcuțelor suedeze ori pentru câte o poză cu vreun huligan retardat, consacrat pentru agresarea sau hărțuirea unor lideri PSD, președintele dumneavoastră a făcut încă un anunț benefic și important. Acesta a comunicat, alături „iliberalul” președinte al Poloniei – ca să cităm discursul progresist la adresa conservatorilor catolici – o reuniune a Formatului B9 înaintea summitului NATO de la Madrid. Este pentru prima dată când România asumă, cu oarece șanse, o poziție prevalentă în parteneriatul ce include și Balticele, Ungaria, Bulgaria, Cehia și Slovacia, poziție ce poate fi fructificată în beneficiul securității regionale, responsabilizând ceilalți mari actori din UE și NATO asupra provocărilor din zonă.

Miercuri, atenția publică a fost ținută de hotărârea definitivă a Înaltei Curți, privind statutul lui Traian Băsescu de colaborator, încă din școală, al Securității ca poliție politică. Mai exact, decizia spune că fostul președinte, fondatorul statului paralel, a fost încă din școală delator, anticipând o carieră de succes în demolarea țării și încarcerarea adversarilor politici. Lăsând deoparte chestiunea morală, pe care nu suntem chemați să o evaluăm, efectul negativ rămâne în istorie, prin rușinea României: dincolo de fraudele de la votul extern din 2009, electorii au preferat masiv un vot negativ, care să sancționeze pe „omul rușilor”, actualul Secretar general adjunct al NATO. Istorie s-a repetat, cu unele similitudini, și în 2019. A doua știre a zilei a fost excluderea lui Cristian Diaconescu din „partidul băsiștilor”, PMP. Ce a căutat vreodată un rafinat diplomat în oastea de strânsură a Elenei Udrea, e greu de zis. Deși drumul erorilor fusese deschis încă în 2008, prin postura degradantă în care același Cristian Diaconescu a acceptat să fie candidatul-marionetă al PSD în fața lui Sorin Oprescu. Totuși, deși fostul ministru de Externe susține că decizia este nestatutară, e posibil ca ea să fie o șansă de „spălare” a acestuia de duhoarea unui pseudo-partid, construit exclusiv ca o clică de veleitari și negustori de voturi în consiliile locale. În plus, negociata fuziune a PNL cu PMP poate consfinți falimentul definitiv al „partidului Brătienilor”, prin acapararea irevocabilă a acestuia de către echipa lui Băsescu.

Joi, în urma summiturilor cu adevărat istorice desfășurate la Bruxelles, prin anvergura asamblării politico-diplomatice a întregului spațiu democratic, vestea bună, pe termen scurt, a fost decizia constituirii grupurilor de luptă, ca măsură de descurajare a potențialelor agresiuni, și în România, Ungaria, Bulgaria, Slovacia. Pe termen mediu și lung, deși înarmarea cu siguranță nu face decât să crească tensiunile, nicio țară din regiune nu poate rămâne pasivă la agresiunea criminală și absolut injustă din Ucraina. De asemenea, președintele dumneavoastră v-a asigurat, „cu mâna pe inimă” și cu aceeași viteză în discurs ca și în sinapse, că nu aveți de ce să vă temeți, nici în plan militar, nici alimentar, întrucât stăm bine cu agricultura. Concluzia zilei de joi este că demența lui Putin a reușit să unească UE și NATO la un nivel inexistent anterior, iar dacă liderii „lumii libere” vor găsi și soluții viabile pentru dependența energetică de Rusia, atunci cu siguranță războiul va înceta, în lipsa resurselor de finanțare.

am primit asigurări, de la Ministrul Agriculturii, că România nu se va confrunta cu o criză alimentară. Mai mult, așa cum am mai scris în retrospectivă, toată situația politico-economică generată de problema ucraineană poate fi o mare oportunitate pentru noi: alături de obținerea unui rol major în regiune, pe lângă șansa la dezvoltare economico-socială prin reforma structurală a administrației și investiții inteligente finanțate prin PNRR, putem începe să exportăm și produse finite în sfera alimentară, nu doar materii prime. Dar pentru ca săptămâna să se termine vesel, departamentul de comunicare al PNL, coordonat, zice-se, de o personalitate care plimbă o pisică în lesă prin curtea din Modrogan pentru fi remarcată și de marele orator Cîțu, nu doar de pesedistul de omenie Vâlceanu, a transmis: „PNL atrage atenția că ministrul PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, ar trebui să știe că măsura de reducere a CAS cu 5% este pozitivă pentru toți românii și pentru economie”. Sigur că nu amuzamentul din budoarul brătienist e tema acestui subiect, alcătuirile fizice și moral-intelectuale ale celor pomeniți recomandându-i cel mult pentru o distribuție în filme horror, nicidecum de altă factură. Tema este aberația comunicatului respectiv. Pentru că aritmetica ne arată un lucru simplu: dacă taxele pe muncă s-ar reduce cu 5%, acele sume ar scădea bugetul de pensii, aflat și așa în deficit cu vreo 12 miliarde anual. Teoria conform căreia banii se duc în consum, deci inclusiv în alte încasări, compensând scăderea cu încasări la bugetul de stat, este eronată. Dacă sumele s-ar duce intergal în consum, și dacă tot acest consum ar fi exclusiv din surse interne, fără externalizare de profit și cu (imposibile) cheltuieli de producție și distribuție zero, atunci statul ar încasa, în mod ideal, cel mult 35% (19% TVA + 19% impozit). Însă evident că respectivul comunicat e tot un demers din lupta lui Cîțu cu toată lumea, iar transmiterea mesajului prin structura oficială de comunicare a PNL vrea să arată solidaritatea întregii conduceri cu prostiile puse pe hârtie de doamna cu pisica.