78 de agresiuni la adresa personalului din penitenciare in 2017

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor atrage atentia printr-un comunicat de presa ca doar in 2017 au avut loc 78 de agresiuni la adresa personalului din penitenciare.

Pe fondul acuzatiilor referitoare la presupuse acte de violenta savarsite de angajati ai Penitenciarului Spital Rahova apreciem ca prezumtia de nevinovatie se aplica si in cazurile care pot face rating.

Situatia de fapt este ca un numar de detinuti au facut plangeri referitoare la presupuse agresiuni, acestea au fost verificate si s-a facut o propunere unei instante de judecata. Acuzatia nu inseamna vinovatie, mai ales ca situatia este extrem de neclara.

De aceeasi prezumtie de nevinovatie beneficiaza si detinutii implicati, doar in 2017, in cele 78 de agresiuni la adresa personalului din penitenciare. Aceste cazuri n-au fost probabil la fel de interesante si nici n-a fost nimeni condamnat in presa, inainte de a fi pronuntata o hotarare definitiva si irevocabila a unei instante de judecata.

In consecinta, ne manifestam convingerea ca acest subiect va fi tratat de o maniera echilibrata, si salutam interventii precum cele ale lui Gigi Becali - fost detinut - care, desi extrem de critic in relatia cu sistemul penitenciar, infirma categoric existenta unor acte de violenta din partea personalului.