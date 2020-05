A consumat substanțe psihoactive și s-a suit la volan - A fost interceptat apoi de polițiștii rutieri în Cugir

Un tânăr din Cugir a fost depistat de poliţişti în timp ce conducea un autoturism fiind sub influenţa unor substanţe psihoactive, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, potrivit Agerpres.

În cadrul unei acţiuni organizate pe raza oraşului Cugir pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră, poliţiştii Serviciului Rutier Alba l-au depistat pe un bărbat de 31 de ani în timp ce conducea un autoturism pe strada Victoriei din Cugir, fiind sub influenţa unor substanţe psihoactive."În urma testării conducătorului auto cu aparatul Drug Test, a rezultat prezenţa unor substanţe interzise în corp, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge. Faţă de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe psihoactive", se menţionează într-un comunicat transmis AGERPRES.Tot în Alba, poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Rurală Vinţu de Jos l-au depistat pe un bărbat de 43 de ani, din Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism pe DN7, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice.

"În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,68 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Faţă de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea sub influenţa alcoolului", menţionează IPJ Alba.



Un alt şofer, de 52 de ani, din Cetatea de Baltă, a fost depistat în timp ce conducea un autoturism raza localităţii Tătârlaua, fiind, de asemenea, sub influenţa băuturilor alcoolice.



"În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat", precizează IPJ Alba.



Bărbatul este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea sub influenţa alcoolului.