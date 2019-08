'A fost odată la... Hollywood' a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

„A fost odată la... Hollywood/ Once Upon a Time in... Hollywood”, cel de-al nouălea lungmetraj regizat de Quentin Tarantino, a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, cu încasări de puţin peste 900.000 de lei, potrivit news.ro.

Filmul, cu Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Al Pacino, Dakota Fanning şi Kurt Russell în distribuţie, a generat încasări de 905.709 lei şi a fost vizionat de 41.564 de spectatori, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia.

La nivel global, de la debutul din 26 iulie, producţia Sony a generat încasări de 180,5 milioane de dolari.

Acţiunea lungmetrajului scris şi regizat de Quentin Tarantino are loc la finalul anilor 1960 şi este centrată pe un actor al cărui succes e de domeniul trecutului (DiCaprio) şi dublura lui (Pitt). Coincidenţa face ca personajul lui DiCaprio, Rick Dalton, să fie vecin cu cel interpretat de Margot Robbie - Sharon Tate - starletă şi soţia lui Roman Polanski ucisă de secta lui Charles Manson.

Este pentru prima dată când DiCaprio şi Pitt joacă împreună într-un film. „Once Upon a Time in... Hollywood” a avut premiera mondială la ediţia de anul acesta a Festivalului de Film de la Cannes, unde a fost inclus în competiţie.

Spinoff-ul „Furios şi iute: Hobbs & Shaw” a coborât un loc în top, după al treilea weekend de la premieră. Filmul cu Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba şi Helen Mirren în distribuţie, a fost vizionat de 30.582 de spectatori şi a generat încasări de 757.640 de lei.

Producţia se află pe locul al treilea în clasamentul general românesc pe 2019, cu încasări de 7 milioane de lei.

Animaţia „Angry Birds: Filmul 2/ The Angry Birds Movie 2" , pentru care şi-au împrumutat vocile Peter Dinklage, Dove Cameron, Awkwafina, Sterling K. Brown şi Bill Hader, a coborât un loc, până pe trei, după ce, în al doilea weekend de la debut, a fost vizionată de 14.996 de spectatori şi a generat încasări de 316.824 de lei.

Tot un loc a coborât în topul românesc şi lungmetrajul live-action „Regele Leu/ Lion King", în regia lui Jon Favreau, clasându-se pe poziţia a patra, după al cincilea weekend, în care a generat încasări de 312.567 de lei.

Locurile cinci şi şase au fost ocupate de două premiere: comediile „Băieţi buni/ Good Boys” şi „Povestea incredibilă a lui Enzo/ The Art of Racing in the Rain”.

„Băieţi buni” a fost vizionat de 9.490 de spectatori şi a generat încasări de 190.456 de lei, în timp ce „Povestea incredibilă a lui Enzo”, de 5.060 de spectatori cu încasări de 99.860 de lei.

Producţia horror „Annabelle 3/ Annabelle Comes Home", regizată de Gary Dauberman, a coborât două locuri în clasament, până pe şapte, cu 2.757 de spectatori şi încasări de 58.138 de lei în al şaselea weekend de la premieră.

Thrillerul de acţiune „Anna", regizat de Luc Besson, cu Sasha Luss, Luke Evans, Cillian Murphy şi Helen Mirren în distribuţie, s-a clasat pe locul al optulea, în coborâre patru poziţii, după al cincilea weekend de la debut. Filmul a generat încasări de 54.818 lei şi a fost vizionat de 2.454 de spectatori.

Filmul horror „Ape ucigaşe/ Crawl", în regia lui Alexandre Aja, a coborât două locuri, până pe nouă. În al patrulea weekend de la debut, lungmetrajul a fost vizionat de 2.385 de spectatori şi a generat încasări de 51.528 de lei.

„Omul-Păianjen: Departe de casă/ Spider-Man: Far From Home”, al şaptelea film al francizei, s-a clasat pe locul al zecelea, cu încasări de 47.194 de lei şi 2.040 de spectatori în al şaptelea weekend de la premieră.