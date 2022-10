A fost ucis colonelul din Iran care furniza dronele către Rusia

Agenția de presă oficială iraniană Tasnim afirmă că doi membri ai Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) au fost uciși de persoane înarmate neidentificate în orașul Zahedan din sud-estul țării.

"Colonelul de gardă "Mehdi Molashahi" și fratele Basij "Javad Kikha" din personalul Corpului Salman din Sistan și Baluchistan au fost împușcați de persoane necunoscute în... Zahedan și au fost martirizați", a declarat agenția într-un tweet la 25 octombrie.

Ucrainenii susțin că Mehdi Molashahi ar fi omul din spatele operațiunii iraniene de furnizare a dronelor către Rusia.

Autoritățile nu au oferit alte detalii despre incident, care survine în contextul în care, de câteva săptămâni, a fost tulburată de moartea unei tinere în timp ce se afla în custodia poliției pentru că purta în mod necorespunzător un hijab.

Autoritățile au reacționat cu o represiune brutală care a făcut zeci de morți în Zahedan, capitala provinciei Sistan-Balucistan, care se învecinează cu Pakistanul.

