A început cursa pentru procurorul european al României. Explicațiile lui Tudorel Toader după OUG adoptată de Guvern

Guvernul a adoptat, în ședința de marți, Ordonanța de Urgență care stabilește procedura de selecție a procurorului din partea României care va face parte din Parchetul European.

„OUG se refera la unele masuri pentru punerea in aplicare a unei forme de cooperare consilidata in ceea ce priveste constituirea Parchetului European. Mi se pare firească această cooperare consolidată, instituirea Parchetului european, pentru că fenomentul infracțional contra intereselor financiare ale UE este un fenomen real, din păcate. OUG pe care Guvernul a adoptat-o nu se refera la Procurorul-șef european, pentru ca in privinta aceasta există o altă procedură, un alt regulament. Romania trebuie sa desemneze 3 candidați pentru funcția de procuror european, trebuie ca acești 3 candidați să îi înaintăm la Bruxelles până pe data de 31 martie anul acesta, după un proces de selecție. Procedura de selectie se va desfășura la Ministerul Justiției, nu la CSM sau în altă parte”, a declarat ministrul Justiției, Tudorel Toader, după ședința de Guvern.

„Cine poate să candideze la această funcție de procuror european din partea României? Poate participa, candida, un procuror dar și un judecător, deci procurorul european poate fi un actual procuror sau judecător care va fi inclus în lista de 3. Cel care va ocupa demnitatea de procuror european se va suspenda din exercitarea funcției ocupate în prezent”, a adăugat Toader.

Parchetul European (EPPO) va fi un parchet european independent responsabil cu investigarea, urmărirea penală şi trimiterea în judecată a autorilor infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE şi a complicilor acestora. Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului (1) privind EPPO a intrat în vigoare la 20 noiembrie 2017. În conformitate cu articolul 120 din respectivul regulament, EPPO îşi va începe activitatea în urma unei decizii a Comisiei, odată ce acesta va fi înfiinţat, dar nu mai devreme de 3 ani de la data intrării în vigoare a Regulamentului privind EPPO.

Biroul Parchetului Public European ar urma să îşi înceapă activitatea până la sfârşitul anului 2020.

