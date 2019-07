A murit o figură emblematică a Ungariei

Filosoafa ungară Agnes Heller, figură a vieţii intelectuale, disidentă a regimului comunist din Ungaria, apoi angajată în ultimii ani împotriva politicii premierului Viktor Orban, a murit vineri la vârsta de 90 de ani, a anunţat Academia ungară de ştiinţe (MTA), transmite AFP, potrivit Agerpres.

"Agnes Heller, membră a Academiei naţionale de ştiinţe, filosoafă şi profesoară la New School for Social Research din New York (...) a decedat pe 19 iulie la vârsta de 90 de ani", a informat un comunicat al MTA.

Potrivit site-ului ungar 444.hu, Agnes Heller nu a mai revenit vineri după ce a plecat să înoate în Lacul Balaton.

Născută la 12 mai 1929 la Budapesta, ea a fost eleva unuia din principalii gânditori ungari ai secolului al XX-lea, filosoful marxist Georg Lukacs (1885-1971). Agnes Heller a ajuns unul din principalii animatori ai "Şcolii de la Budapesta", curent critic al socialismului ungar care s-a dezvoltat după insurecţia din 1956 în capitala Ungariei zdrobite de trupele sovietice.

Considerată disidentă, persecutată de regimul comunist în anii 1970, această fiică a unei familii de evrei al cărei tată a murit deportat la Auschwitz, s-a exilat pentru a preda în Australia şi la New York unde a ocupat catedra lui Hannah Arendt.

Revenită în Ungaria în anii 2000, această femeie mică de statură cu părul tăiat scurt a devenit o figură a opoziţiei intelectuale faţă de puterea naţionalistului conservator Viktor Orban al cărui guvern şi-a înmulţit campaniile de denigrare la adresa ei.

Agnes Heller a acordat numeroase interviuri presei internaţionale pentru a-şi mărturisi îngrijorarea în faţa a ceea ce a calificat ca fiind un regres al libertăţilor democratice din Ungaria. La putere din 2010, Viktor Orban a fost criticat în repetate rânduri în străinătate pentru reformele sale acuzate că pun sub semnul întrebării echilibrul puterilor în ţara sa.

Ea a făcut parte din grupul de intelectuali străini invitaţi la Palatul Elysee la câteva zile după alegerile europene din mai pentru a marca angajamentul lor împotriva ascensiunii naţionalismului.

