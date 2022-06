'A Strange Loop' și 'The Lehman Trilogy' au câştigat principalele premii la Tony Awards 2022. Lista completă a câştigătorilor

„A Strange Loop” de Michael R. Jackson, care a câştigat deja premiul Pulitzer pentru acest meta-musical despre un scriitor de culoare queer care scrie un musical despre un scriitor de culoare queer, a fost recompensat, duminică, cu trofeul la categoria „best musical” la cea de-a 75-a ediţie a premiilor Tony, conform news.ro.

Jennifer Hudson a atins statutul de EGOT odată cu câştigarea premiului Tony pentru că a produs „A Strange Loop”.

EGOT se referă la persoanele care au câştigat un Emmy, un Grammy, un Oscar şi un Tony de-a lungul carierei lor în divertisment. Personalităţile notabile care au obţinut trofee la toate cele patru mari ceremonii sunt: Rita Moreno, Alan Menken, Andrew Lloyd Webber, John Legend, Mike Nichols, Mel Brooks şi Whoopi Goldberg.

Spectacolul „The Lehman Trilogy” a fost desemnat câştigător la categoria „best play”, „Company” a fost învingător la „best musical revival”, iar „Take Me Out” a fost ales „best revival of a play”, anunţă Variety.

„Company”, care a schimbat genul protagonistului musicalului clasic al lui Stephen Sondheim pentru a spune o poveste mai concentrată despre femei, a câştigat cinci premii. Victoria a venit la aproximativ şapte luni după ce creatorul său a murit la vârsta de 91 de ani.

„The Lehman Trilogy”, o dramă despre una dintre instituţiile financiare care a contribuit la declanşarea recesiunii din 2008, a câştigat cinci premii Tony, inclusiv pentru regie, Sam Mendes, şi pentru rol principal, Simon Russell Beale.

„Ce sezon a fost!”, a spus Ariana Debose, gazda galei premiilor Tony, în monologul ei de deschidere. „Pentru mulţi dintre voi a fost un roller coaster - cu porniri, opriri, întorsături dramatice”.

În ciuda obstacolelor, aproximativ 34 de spectacole au avut premiera pe Broadway în acest sezon, dintre care 29 au primit cel puţin o nominalizare la Tony. Spectacolele au variat de la musicaluri generoase la oferte mai avangardiste.

Deirdre O’Connell a ales cea mai bună actriţă într-o piesă, „Dana H”. Myles Frost a câştigat premiul pentru actor principal într-un musical, în „MJ”, în timp ce premiul pentru cea mai bună actriţă principală într-un musical i-a revenit Joaquinei Kalukango din „Paradise Square”. „Paradise Square” examinează conflictul dintre irlandezii americani şi americanii de culoare în timpul războiului civil, o bucată de istorie pe care Kalukango a recunoscut-o în discursul ei. „Le mulţumesc strămoşilor fără nume care au suferit”, a spus Kalukango.

Patti LuPone a câştigat al treilea premiu Tony din carieră. De data aceasta pentru cea mai bună actriţă în rol secundar într-un musical, pentru interpretarea ei din spectacolul „Company”. Anterior, ea a fost recompensată pentru „Evita” din 1981 şi pentru „Gypsy” în 2008.

Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar într-o piesă i-a revenit lui Jesse Tyler Ferguson pentru interpretarea unui contabil devenit fanatic de baseball în „Take Me Out”, în timp ce Phylicia Rashad a câştigat trofeul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar într-o piesă pentru rolul unei muncitoare de fabrică care se luptă în „Skeleton Crew”. În 2004, Rashad a devenit prima actriţă de culoare care a câştigat premiul Tony pentru cea mai bună actriţă într-o piesă pentru „A Raisin in the Sun”. Acesta a fost al doilea premiu al ei după trei nominalizări.

Lista câştigătorilor:

Best Play: “The Lehman Trilogy”

Best Musical: “A Strange Loop”

Best Revival of a Play: “Take Me Out”

Best Revival of a Musical: “Company”

Best Performance by an Actor in a Leading Role in a Play: Simon Russell Beale, “The Lehman Trilogy”

Best Performance by an Actress in a Leading Role in a Play: Deirdre O’Connell, “Dana H.”

Best Performance by an Actor in a Leading Role in a Musical: Myles Frost, “MJ”

Best Performance by an Actress in a Leading Role in a Musical: Joaquina Kalukango, “Paradise Square”

Best Performance by an Actor in a Featured Role in a Play: Jesse Tyler Ferguson, “Take Me Out”

Best Performance by an Actress in a Featured Role in a Play: Phylicia Rashad, “Skeleton Crew”

Best Performance by an Actor in a Featured Role in a Musical: Matt Doyle, “Company”

Best Performance by an Actress in a Featured Role in a Musical: Patti LuPone, “Company”

Best Direction of a Play: Sam Mendes, “The Lehman Trilogy”

Best Direction of a Musical: Marianne Elliott, “Company”

Best Scenic Design of a Play: Es Devlin, “The Lehman Trilogy”

Best Scenic Design of a Musical: Bunny Christie, “Company”

Best Book of a Musical: “A Strange Loop” - Michael R. Jackson

Best Original Score (Music and/or Lyrics): “SIX: The Musical” Music and Lyrics: Toby Marlow & Lucy Moss

Best Costume Design of a Play: Montana Levi Blanco, “The Skin of Our Teeth”

Best Costume Design of a Musical: Gabriella Slade, “SIX: The Musical”

Best Choreography: Christopher Wheeldon, “MJ”