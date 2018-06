A XXVIII-a editie a Zilei Silvicultorului, la Centrul Expo Nord Oltenia

Joi 7 iunie la Centrul Expo Nord Oltenia din localitatea Calimanesti Caciulata, judetul Vâlcea a fost aniversata cea de-a XXVIII - a editie a Zilei Silvicultorului.

Evenimentul a fost organizat de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva in parteneriat cu Asociatia Administratorilor de Paduri din Romania, la manifestarea silvicultorilor fiind prezent Ministrul Apelor si Padurilor - Ioan Denes, Ilie Covrig secretar de stat in Ministerul Apelor si Padurii, Presedintele Consiliului Judetean Valcea - Constantin Radulescu, Prefectul Judetului Valcea - Marin Florian, deputati si alti peste 300 de invitati. Gazdele evenimentului au fost Dragos Ciprian Pahontu - Director General Romsilva si Adrian Cretu - Presedintele Asociatiei Administratorilor de Paduri din Romania.

In tara noastra activeaza peste 20 de mii de silvicultori care au ca principal obiect de activitate administrarea durabila a padurilor de stat si private, alti peste 20 de mii de muncitori activeaza in lucrari specifice domeniului silvic.

Atat in cadrul sedintei festive, cat si a conferintei de dupa, gazdele evenimentului cat si invitatii au evidentiat ca principala problema cu care se confrunta administratorii de paduri din Romania este supra-reglementarea domeniului silvic. Aceasta ingreuneaza atat procesul de administrare, cat si pe cel de exploatare a padurilor, supra-reglementarea conducand la scumpirea masei lemnoase exploatate, dar si la o dublare a timpului de exploatare de la 60-90 de zile la 120-180 de zile.

In cadrul evenimentului au mai fost dezbatute alte doua subiecte:

- statutul silvicultorului care, desi oficial lucreaza 8 ore, in realitate ajunge sa stea in teren si 24 de ore, pentru ca hotii nu au “program de lucru normal”, de multe ori silvicultorul trebuind sa fie prezent si in zilele de week-end. Si in acest domeniu lipsa de personal isi spune cuvantul, un canton ar trebui sa aiba 4 padurari pentru managementul zonei in 24 de ore, insa in acest moment managementul se realizeaza cu un singur padurar. A fost prezentat comparativ si statutul pe care il au silvicultorii din Germnaia, Franta sau Ungaria care au indatoriri doar de management si administrare, nu si de paza care este asigurata de catre politie. In Romania padurarul raspunde patrimonial pentru disparitia unui arbore dintr-un canton, care poate avea chiar si 1500 de hectare. Silvicultorul roman nu are drept de control sau legitimare a unei persoane surprise in interiorul padurii. El trebuie insotit de un politist pentru a putea opri sau identifica o persoana, nu are dreptul de uz de arma, el avand in primul rand o formare administrativa si nu de securitate.

- a doua directie pe care s-a insistat a fost Articolul 59 din Legea numarul 46/2008 care reglementeaza modul in care se poate executa exploatarea lemnului din padurile Romaniei.

Daca in mod normal intr-un an de zile din padurile tarii se pot exploata peste 18 milioane de metri cubi de lemn, pornind de la datele INS conform caruia in Romania sunt peste 4 milioane de gospodarii care se incalzesc cu lemn si la un consum mediu de 5 metri cubi pe gospodarie, reiese un necesar minim de 20 de milioane metri cubi de lemn de foc, pe an, ceea ce inseamna ca din piata interna nu se poate acoperi nici macar jumatate din cantitatea necesara de lemn de foc.

Presedintele Asociatiei Administratorilor de Paduri din Romania, domnul Adrian Cretu considera ca “incalzire pe baza de material lemnos nu este o solutie viabila pe terman indelungat. Statul trebuie sa propuna alte solutii pentru incalzirea locuintelor, cum ar fi panourile solare”.

Daca in Germania un metru cub de lemn ajunge sa aiba o valoare de piata de peste 120 de euro, la noi metrul cub de lemn folosit pentru incalzirea gospodariilor ajunge sa coste intre 150 si 300 de lei, iar in varianta in care este vandut catre companiile de prelucrare a lemnului pentru realizarea de peleti, placaj sau OSB poate avea o valoare intre 350 si 390 lei pe tona.

In concluzie, atat Ministerul Apelor si Padurilor, cat si Romsilva si Asociatia Proprietailor de Paduri din Romania astepta cu nerabdare saptamana viitore cand Comisia pentru Agricultura, Silvicultura, Industrie Alimentara si Servicii Specifice din cadrul Camerei Deputatilor va iesi cu propunerea de modificare a Legii 46 din 2008 si in mod special a Articolului 59 care a creat un blocaj in administrarea corecta a padurilor Romaniei in interesul romanilor.

Asociatia Administratorilor de Paduri din Romania a fost infiintata in anul 2004, iar din anul 2015 a primit statut de utilitate publica. Reuneste 109 ocoale membre - proprietate publica sau proprietate privata - avand in administrare peste 1 500 000 de hectare de padure, administrate de peste 3500 de angajati.