Academia de film americană examinează campaniile de promovare la premiile Oscar după o nominalizare surprinzătoare

Marţi, Andrea Riseborough a fost nominalizată la categoria "cea mai bună actriţă în rol principal" datorită interpretării unei mame singure şi alcoolice în filmul "To Leslie", o decizie şocantă pentru experţii din industria filmului, care nu se aşteptau ca artista britanică să intre în cursa pentru Oscar.Puck, o companie media online, a raportat joi că această nominalizare neaşteptată a generat o serie de întrebări despre posibilitatea ca o campanie agresivă de promovare a actriţei Andrea Riseborough să fi încălcat regulile de lobby stabilite de AMPAS.Academia de film americană a publicat vineri un comunicat în care a precizat că "realizează o examinare a procedurilor de campanie care i-au vizat pe nominalizaţii din acest an, pentru a se asigura că nicio regulă nu a fost încălcată". Comunicatul dat publicităţii de AMPAS nu conţine însă numele actriţei Andrea Riseborough.Procedura de examinare doreşte totodată "să ne informeze dacă anumite modificări ale regulamentelor ar fi necesare în această nouă eră a reţelelor de socializare şi a comunicării digitale", au transmis reprezentanţii AMPAS.Academia de film americană limitează felul în care marile studiouri cinematografice pot să îi contacteze pe membrii săi cu drept de vot, frecvenţa acestor contacte şi chestiunile care sunt abordate în orice formă de comunicare în cadrul campaniilor de promovare la premiile Oscar.Compania online Puck a publicat un articol în care se afirmă că soţia regizorului filmului "To Leslie", actriţa Mary McCormack, şi prietenii ei "au trimis e-mailuri şi au contactat foarte mulţi membri din secţiunea actorilor din cadrul AMPAS, implorându-i să vadă acel lungmetraj obscur despre alcoolism şi să publice pe internet comentarii despre interpretarea mistuitoare a Andreei Riseborough".Zeci de staruri de prim rang de la Hollywood "au început apoi să o laude şi au ajutat-o să obţină mult râvnita nominalizare", au adăugat autorii articolului publicat de Puck.Agenţii de presă ai actriţelor Mary McCormack şi Andrea Riseborough nu au dat curs invitaţiei de a face declaraţii pe această temă.Filmul "To Leslie" a obţinut încasări de doar 27.000 de dolari după lansarea sa din luna octombrie, potrivit agregatorului online Box Office Mojo."Avem încredere în integritatea nominalizărilor noastre şi în procedurile de votare şi sprijinim campaniile sincere care promovează interpretările remarcabile", au precizat reprezentanţii Academiei de film americane.