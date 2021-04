Academy of Country Music Awards 2021 - Cântăreţii Luke Bryan, Maren Morris şi Thomas Rhett, câştigători

Cântăreţii Luke Bryan, Maren Morris şi Thomas Rhett sunt principalii câştigători ai galei Academy of Country Music Awards 2021, care a avut loc duminică seară, potrivit news.ro.

Maren Morris a fost desemnată cântăreaţa anului, Thomas Rhett a câştigat titlul de cântăreţ al anului, iar Luke Bryan a fost marele câştigător al serii, fiind ales artistul anului la cea de-a 56-a ediţie a galei ACM Awards.

Ceremonia a fost găzduită de Keith Urban şi Mickey Guyton, care au şi susţinut reprezentaţii pe scena show-ului.

La categoria „Entertainer of the Year” au fost nominalizaţi Luke Bryan, Eric Church, Luke Combs, Thomas Rhett şi Chris Stapleton.

Pentru titlul „Female Artist of the Year” s-au confruntat Kelsea Ballerini, Miranda Lambert, Ashley McBryde, Maren Morris şi Carly Pearce.

Citește și: BREAKING Sorina Pintea pierde PRIMUL MECI cu DNA

Thomas Rhett a concurat cu Dierks Bentley, Luke Combs, Eric Church şi Chris Stapleton la categoria „Male Artist of the Year”.

Duo-ul anului a fost ales Dan + Shay. Aici au mai fost nominalizaţi Brooks & Dunn, Brothers Osborne, Florida Georgia Line şi Maddie & Tae.

Grupul anului a fost desemnat Old Dominion, nominalizat împreună cu Lady A, Little Big Town, The Cadillac Three şi The Highwomen.

Gabby Barrett a câştigat trofeul pentru cea mai bună nouă artistă, iar Jimmie Allen a fost ales cel mai bun nou artist al anului.

„Starting Over” al lui Chris Stapleton a fost desemnat albumul anului, în timp ce „I Hope You’re Happy Now", semnat de Carly Pearce & Lee Brice, s-a impus între single-urile anului.

Maren Morris s-a impus şi la categoria cântecul anului, cu „The Bones”, iar cel mai bun videoclip a fost ales „Worldwide Beautiful" al piesei cântate de Kane Brown.

Aproximativ 30 de artişti au urcat pe scena galei, care a fost transmisă în direct din Nashville de CBS.

Pentru ediţia 2021 a premiilor Academy of Country Music, cântăreţii Maren Morris şi Chris Stapleton au primit cele mai multe nominalizări, câte şase, urmaţi de Miranda Lambert, cu cinci, şi de Ashley McBryde, Thomas Rhett şi producătorul Jay Joyce, cu patru.