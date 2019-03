Accident MORTAL pe drumul Lugoj-Deva: O mașină s-a izbit violent de un autocar

Autoritatile au intervenit la un accident grav ce a avut loc marti seara, pe drumul Lugoj - Deva, in apropiere de localitatea Traian Vuia, informeaza presa locala.

Din primele cercetari la fata locului, se pare ca soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a izbit violent de un autocar. In urma impactului soferul autoturismului a decedat pe loc, iar doua pasagere din autocar au fost transportate la spital. In urma apelului facut la 112 a fost activat Codul rosu de interventie, care ulterior a fost anulat. La fata locului au sosit mai multe echipaje de Ambulanta, SMURD si de descarcerare. Politistii au demarat o ancheta pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care s-a produs accidentul.