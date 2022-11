Această competiţie este iraţională, a declarat antrenorul Galtier după victoriile obţinute de PSG şi Benfica

"Puteam anticipa orice, cunoşteam această posibilitate care este poate unică în istorie. Mai întâi, felicitări Benficăi, care a înscris mai multe goluri decât noi în deplasare. Apoi, felicitări jucătorilor mei, am obţinut 14 puncte, am înscris multe goluri, am învins-o de două ori pe Juventus. Eram bucuroşi în min. 92, dar în final... Asta este Liga Campionilor. Se spune că această competiţie este iraţională. Tocmai o trăim în această seară (miercuri). Dar vom aştepta tragerea la sorţi. Pentru a merge mai departe, trebuie să învingem marile echipe, dar vom vedea", a spus tehnicianul parizienilor."Am fost informat de tot ce se petrecea la Haifa. Am fost informat în min. 90 că aveau 5-1, dar noi tot eram primii. Apoi au înscris din nou şi totul s-a schimbat. Echipa mea a avut un parcurs bun. Mulţi credeau că va fi simplu să o învingem pe Juventus, pentru că va fi slăbită, dar este o mare performanţă să înscriem de două ori contra lui Juve. Jucătorii mei au făcut o bună fază a grupelor", a adăugat Christophe Galtier.PSG s-a impus la limită în faţa ''Bătrânei Doamne'', prin golurile lui Kylian Mbappe (13) şi Nuno Mendes (69), în timp ce pentru italieni a punctat Leonardo Bonucci (39).Benfica a câştigat incredibil Grupa H, după 6-1 cu Maccabi la Haifa, exact scorul de care avea nevoie în condiţiile în care PSG s-a impus la Torino, 2-1 cu Juventus. Diferenţa între cele două echipe, egale la puncte (14) şi golaveraj (16-7), s-a făcut la numărul de goluri marcate în deplasare (9 pentru Benfica, 6 pentru parizieni), al şaptelea criteriu de departajare. Meciurile directe s-au încheiat cu acelaşi scor, 1-1.Pentru ''vulturi'' au punctat Goncalo Ramos (20), Petar Musa (59), Alex Grimaldo (69), Rafa Silva (73), Henrique Araujo (88) şi Joao Mario (90+2), iar golul gazdelor a fost înscris de Tjaronn Chery (26 - penalty).