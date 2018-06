ACHIZITIA UNUI UPS CENTRALE TERMICE PENTRU CASE SI BIROURI ADUCE NUMEROASE BENEFICII

Cu totii ne dorim sa fim avertizati inainte sa se intrerupa sau sa taie energia electrica, insa acest lucru nu este posibil. Tocmai de aceea este necesar sa ne echipam cu un UPS centrale termice de calitate, de preferat marca Strong Euro Power.

De ce UPS centrale termice? Este simplu. Aparatele electrice ies din functiune in mod repetat din cauza intreruperii curentului, fapt care, mai devreme sau mai tarziu, va duce la circumstante neplacute. De asemenea, revenirea curentului electric cauzeaza un soc prin reluarea alimentarii la o tensiune prea mare. In final ne alegem cu bani cheltuiti, disconfort repetat si timp risipit cautand acel aparat electrocasnic pentru inlocuirea celui afectat. Bineinteles ca absolut nimeni nu raspunde pentru aceste pagube. Reprezentantii companiilor de furnizare a energiei electrice afirma cu tarie ca furturile din instalatii si accidentele rutiere sunt principalele cauze ale fluctuatiilor si intreruperilor de curent.

Sursele de alimentare neintreruptibila cunoscute sub acronimul UPS garanteaza buna functionare a tuturor echipamentelor din casa dumneavoastra, fara fluctuatii sau caderi de tensiune. Procurati un UPS centrale termice de pe magazinul online 1CCTV si luati masuri de siguranta permanenta. 1CCTV va sta la dispozitie privind orice intrebare si cerere.

Pentru birou sau propria locuinta, cumparati un UPS de centrale termice. Ca recomandare, modelul STRONG-3000E produs de Strong Euro Power nu va dezamagi. Are putere totala de 3000VA si capacitate nominala de 2100W. Datorita transformatorului toroidal poate suporta varfuri de sarcina la pornire de pana la doua ori puterea nominala, necesare in special pentru motoare. Forma de unda a tensiunii debitate de UPS este sinusoidala pura, identica cu cea din reteaua publica. Are tensiune intrare 140~275 VAC, frecventa intrare 45~65 Hz, tensiune de iesire 220VAC ± 3% pentru invertor si 190-245V pentru AVR, iar frecventa de 50/60 Hz ± 0.3Hz. Regulatorul automat de tensiune AVR impreuna cu invertorul sunt montate intr-o carcasa metalica foarte rezistenta, prevazuta cu display LCD. Afisajul LED color permite verificarea vizuala si ajustarea parametrilor de functionare ai aparatului.

UPS centrale termice produse de Strong Euro Power asigura protectie la suprasarcina, supraincarcare, descarcare baterie, supratensiune si scurt circuit. Acesta este motivul pentru care foarte multe firme achizitioneaza UPS centrale termice pentru calculatoare. Acesta asigura continuitatea fluxului de energie ofera protectie constanta a datelor importante, echipamentelor şi fluxului de lucru. Intr-o cladire de birouri, de exemplu, cand sunt pornite aparatele de aer conditionat apar foarte multe fluctuatii de curent sau chiar caderi de tensiune.

Extrem de util pentru ca te scoate din situatii dificile, mai ieftin sau mai scump, va incurajam sa treceti pe lista un UPS CENTRALE TERMICE si sa-l cumparati fara doar si poate.