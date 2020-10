Acţiunile Holde Agri Invest intră joi la tranzacţionare pe SMT-ul BVB

Acţiunile societăţii de agribusiness Holde Agri Invest (HAI) vor intra joi la tranzacţionare pe Piaţa AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacţionare (SMT) al BVB, notează Agerpres.

Potrivit Bursei de Valori Bucureşti, vor intra la tranzacţionare doar acţiunile de clasa A (ordinare) ale Holde Agri Invest, care reprezintă 86,47% din capitalul social al societăţii. Diferenţa de 13,53% din acţiunile Holde Agri Invest este reprezentată de acţiuni clasa B (preferenţiale), care nu sunt listate la BVB.Anterior listării pe piaţa AeRO, Holde Agri Invest a derulat două runde de finanţare prin emisiuni de acţiuni noi, prin care a atras de la investitorii din piaţa de capital 22 de milioane de lei, respectiv 10 milioane de lei, în decembrie 2019, şi 12 milioane de lei, în iunie 2020.Cele două runde de finanţare au fost intermediate de BRK Financial Group (BRK), în calitate de Intermediar, societatea de brokeraj activând şi în calitate de Consultant Autorizat pentru listarea Holde Agri Invest pe piaţa AeRO. În cadrul celui de-al doilea plasament, alături de BRK Financial Group - Manager de sindicat, a participat şi societatea de brokeraj Goldring - membru de sindicat.Capitalul social al Holde Agri Invest este de 43.069.796 lei, divizat în 43.069.796 acţiuni. Vertical Group Seven deţine 14,66% din toate acţiunile Holde Agri Invest, iar diferenţa de acţiuni este deţinută de mai multe persoane fizice (62,76%) şi persoane juridice (22,58%). Societatea Vertical Seven Group este deţinută de către Iulian-Florentin Cîrciumaru - 50% şi Andrei Dan Creţu - 50%.