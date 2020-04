Activişti şi experţi în mediu cer ca filmul 'periculos' al lui Michael Moore să fie eliminat de pe platformele online

Mai mulţi experţi în mediu şi activişti cer ca filmul „periculos” al lui Michael Moore „The Planet of Humans”, critic la adresa mişcării pentru mediu, să fie scos de pe platformele online, potrivit news.ro.

Documentarul produs de Moore şi regizat de Jeff Gibbs vorbeşte despre schimbările climatice şi oferă o privire critică asupra felului în care mişcarea pentru mediu a pierdut lupta prin alegeri „bine intenţionate dar dezastruoase, inclusiv prin convingerea că panourile solare şi instalaţiile eoliene ne vor salva, şi prin renunţarea în favoarea intereselor corporatiste de pe Wall Street”, după cum au prezentat cei doi filmul.

Potrivit mai multor activişti pentru mediu şi specialişti, el este „periculos, înşelător şi distructiv” şi ar trebui înlăturat din online, relatează The Guardian.

Platforma online Films for Action a blocat temporar filmul, după ce l-a descris ca „plin de informaţii eronate”, apoi l-a făcut din nou disponibil, susţinând că nu doreşte să fie acuzată de cenzură.

O versiune gratuită este disponibilă pe YouTube pentru încă două săptămâni. Aici, documentarul a fost vizionat de peste 3,8 milioane de utilizatori.

Într-o scrisoare redactată de Josh Fox, care a realizat documentarul „Gasland”, şi semnată de mai mulţi activişti şi cercetători, este cerută eliminarea din online a filmului „şocant de înşelător şi absurd” din cauza faptului că face aprecieri false cu privire la energia regenerabilă.

Activistul pentru mediu Bill McKibben, unul dintre subiectele filmului pentru că, aparent, a fost influenţat de corporaţii, a spus că afirmaţiile făcute în documentar sunt neadevărate.

Documentarul a avut premiera anul trecut la Traverse City Film Festival.

„Planet of the Humans” marchează debutul în regie al lui Gibbs, vechi colaborator al lui Moore. El a coprodus „Bowling for Columbine” şi „Fahrenheit 9/11”.

Cel mai recent film regizat de Michael Moore este „Fahrenheit 11/9” (2018), care examinează evoluţia preşedintelui Donald Trump.