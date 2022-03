Activitate culturală pentru marcarea Zilei Internaționale a Femeii și a Mărțișorului, desfășurată de Ambasada României la Havana

Ambasada Romaniei in Cuba a organizat ieri, 8 martie 2022, in colaborare cu Oficina del Historiador de Cuba, Muzeul Casei Memoriale Jose Marti, galeria Lilia reprezentata de artistul plastic Daniel Aties Sans si cu sprijinul scolii primare Don Mario Marti si a surorilor misionare romance din Congregatia Isus din Rodas, Provincia Cienfuegos, o activitate culturala pentru marcarea Zilei Internationale a Femeii si a Martisorului.

Copiii participanti au realizat martisoare, au cantat si recitat in limba romana si au transpus in desen, Martisorul, simbolul primaverii.

In cadrul discursului sau, ambasadorul Romaniei la Havana, Theodora Magdalena Mircea a explicat semnificatiei martisorului si a transmis, in contextul zilei de 8 martie, aprecierea si recunostinta pentru contributia tuturor femeilor la imbunatatirea si dezvoltarea societatii in care traim. A exprimat, in egala masura, solidaritatea, transmitand un gand bun tuturor femeilor din Ucraina, greu incercate in aceasta perioada.