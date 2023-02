Activitatea complexă a pompierilor a însemnat, în anul 2022, o medie de 38 de intervenţii pe zi

"Avem un moment festiv care se apropie, în data de 28 februarie, când se împlinesc 90 de ani de la legiferarea Protecţiei Civile în România. După cum ştiţi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Crişana" are în portofoliul său de activităţi misiuni de protecţie civilă, le cunoaşteţi şia m considerat că este momentul ca înainte de această sărbătoare a pompierilor militari să vă aducem în atenţie, dvs şi cetăţenilor, câteva repere din activitatea noastră specifice protecţiei civile", a declarat, în conferinţă de presă, generalul Sorin Caba.Deşi la început, Regele Carol al II-lea a aprobat prin Înaltul Decret Regal nr. 468 din 1933 "Regulamentul de funcţionare a Apărării Pasive contra atacurilor aeriene", document ce avea să constituie actul de înfiinţare a Protecţiei Civile din România, de-a lungul timpului, misiunile de protecţie civilă s-au extins foarte mult, acoperind mai multe riscuri.Astfel activitatea complexă pe linia protecţiei civile desfăşurată de pompierii militari constă în intervenţii pentru acordarea primului ajutor calificat, misiuni pirotehnice, intervenţii ale echipajului de primă cercetare şi evaluare chimică, biologică, radiologică, nucleară (C.B.R.N), dar şi activităţi preventive.Acestea din urmă se referă şi la executarea de exerciţii de alarmare publică, verificări ale sirenelor de alarmare, a localităţilor aflate în zone care prezintă risc de inundaţii/alunecări de teren, spaţiilor de evacuare a populaţiei în situaţii de urgenţă, pregătirea organismelor/structurilor pentru managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi a populaţiei, salariaţilor, studenţilor, elevilor şi preşcolarilor, pentru cunoaşterea tipurilor de risc la care pot fi expuşi şi a măsurilor pe care trebuie să le aplice în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de diferite tipuri de risc şi alte activităţi specifice etc.Pentru a marca acest eveniment aniversar şi pentru ca toţi cetăţenii să cunoască specificul, dar mai ales importanţa activităţilor de protecţie civilă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Crişana" organizează în perioada 25.02 - 04.03.2023, "Săptămâna Protecţiei Civile", sub sloganul "Împreună mai pregătiţi".Evenimentele constau într-o serie de activităţi ce vizează informarea populaţiei cu privire la rolul şi misiunile protecţiei civile, tipurile de riscuri specifice judeţului nostru, familiarizarea cetăţenilor cu măsurile specifice de prevenire a manifestării acestora şi cu regulile de comportare în caz de dezastre, stimularea şi dezvoltarea spiritului civic în rândul tinerilor etc..Astfel, vor avea loc acţiuni de instruire a elevilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, de pregătire a elevilor şi studenţilor pe linia acordării primului ajutor, ateliere de informare preventivă, Gala Voluntarilor ISU Bihor, o sesiune de informare pe linia securităţii la incendiu pentru proiectanţii şi executanţii lucrărilor în domeniu, Ziua Educaţiei Preventive la lăcaşurile de cult etc., iar la sediul unităţii şi la sediile tuturor subunităţilor ISU Bihor se va organiza "Ziua Porţilor Deschise", activitate în cadrul căreia, cei prezenţi vor asista la ateliere specifice domeniului protecţiei civile, la prezentarea tehnicii de luptă a pompierilor militari şi la exerciţii demonstrative.Şeful ISU Bihor a menţionat că, în anul 2022, activitatea de informare preventivă în domeniul situaţiilor de urgenţă, desfăşurată de inspectorii de prevenire, s-a concretizat într-un număr total de 2.122 de activităţi, din care 1.464 desfăşurate la operatori economici, 603 la instituţii şi 55 la localităţi, activităţi la care au participat 20.038 de persoane.De asemenea, la nivelul subunităţilor de intervenţie s-au desfăşurat 183 de exerciţii cu forţe în teren, respectiv 811 activităţi de recunoaştere în teren şi educare preventivă a populaţiei.Totodată, în anul 2022 au fost planificate, organizate şi desfăşurate şase exerciţii de amploare de cooperare în ipoteza producerii unor situaţii de urgenţă generate de o explozie urmată de incendiu, de un accident cu victime multiple, de un cutremur sau accident chimic ori chiar accident de aviaţie.Pe linia activităţii de înştiinţare, alarmare, avertizare, în anul 2022, la nivelul ISU Bihor au fost recepţionate 269 de mesaje privind fenomenele hidro-meteorologice din care: 221 atenţionări cod galben, 43 avertizări cod portocaliu şi 5 avertizări cod roşu, care au fost retransmise prin 33.427 mesaje (SMS, FAX şi E-mail-uri), membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor (CJSU), Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) şi instituţiilor cu funcţii de sprijin. Totodată, au fost emise 8 mesaje de avertizare a populaţiei prin sistemul Ro-Alert.În anul 2022, la nivelul inspectoratului au fost organizate/desfăşurate 77 de misiuni de sprijin, în contextul conflictului militar din Ucraina: 52 de misiuni în Punctul Operativ Avansat (POA) Siret - Suceava, 19 misiuni în POA Sighet - Maramureş, 5 misiuni în HUB-ul Umanitar Suceava şi o misiune în POA Huşi - Vaslui.Pompierii bihoreni au participat la două misiuni internaţionale, ca urmare a activării Mecanismului European de Protecţie Civilă, în luna iunie, la o misiune de stingere incendii de pădure în Grecia (1 ofiţer, şef misiune şi 9 subofiţeri), iar în luna august 2022, la o misiune de stingere incendii de pădure în Franţa (4 subofiţeri).Totodată, în anul 2022, reprezentanţii ISU Bihor au participat la alte şase acţiuni internaţionale, exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren "Full-scale Exercise (FSX) 2022", în Sarajevo din Bosnia şi Herţegovina; la o sesiune de pregătire "NCT Europe PRO eXperience 2022" conexată cu workshop-ul FORMATEX23 CBRN, la Munchen, Germania; la cursul de pregătire pentru experţi, cu Agenţi Chimici de Război - Activi, în Slovacia.Personalul ISU a mai participat şi la reuniunea comitetului director al proiectului "Host Nation Support outside the European Union - HNS outside EU", organizat în localitatea Viena din Austria; la întâlnirea de lucru "Way Forward Meeting", organizată în cadrul proiectului DISASTER RESPONSE EXERCISE SOUTH EASTERN EUROPE - ResponSEE, în localitatea Graz din Austria şi la conferinţa de planificare a exerciţiului EU HNS TTX JO, respectiv la organizarea şi desfăşurarea exerciţiului, în localitatea Aman, Regatul Haşemit al Iordaniei.