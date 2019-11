Actorii și dansatorii americani Channing Tatum și Jenna Dewan Tatum au divorțat

Actorii și dansatorii americani Channing Tatum și Jenna Dewan Tatum, care, anul trecut, au anunțat că "au ales în mod drăgăstos să se separe", după o căsnicie care a durat nouă ani, au divorțat oficial, potrivit contactmusic.com, potrivit Mediafax.

Cei doi actori au publicat, în aprilie 2018, pe conturile lor de pe rețeaua de socializare Instagram același comunicat, în care au mai scris că decizia lor a fost luată fără să fi fost bazată "pe secrete sau evenimente obscene".

Channing și Jenna, ambii în vârstă de 38 de ani, s-au căsătorit în anul 2009, după ce s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru lungmetrajul "Step Up", în 2006.

În iunie 2013, ei au devenit părinții unei fetițe, care a primit numele de Everly.

Atât Tatum, cât și Dewan au noi relații. Astfel, Channing Tatum are o relație cu cântăreața Jessie J de mai multe luni, iar Jenna Dewan așteaptă un copil cu iubitul ei, Steve Kazee.

Actorul american Channing Tatum a fost desemnat de revista People cel mai sexy bărbat în viaţă pe 2012.

Channing Tatum este actor, dansator şi fost model american. În tinereţe el a lucrat ca stripper într-un club de noapte, înainte de a deveni model şi apoi actor profesionist. S-a remarcat în filme cu succes de casă precum "Dansul dragostei/ Step Up" (2006), "G.I. Joe: Ascensiunea Cobrei/ G.I. Joe: The Rise of Cobra" (2009), "Dragul meu John/ Dear John" (2010), "Jurământul/ The Vow" (2012), "21 Jump Street - O adresă de pomină" (2012) şi "Mike meseriaşu'/ Magic Mike" (2012), un film inspirat din activitatea lui de stripper. Recent, a jucat în peliculele "Logan Lucky" (2017) și "Kingsman: The Golden Circle" (2017).

Actriță, fost model, Jenna Dewan a participat ca dansatoare în turneele unor mari nume ale industriei muzicale, precum Janet Jackson și Ricky Martin. De asemenea, a apărut în videoclipurile unor artiști ca Justin Timberlake, Mandy Moore și Missy Elliott. Totodată, a jucat în seriale TV precum "Quintuplets", "The Young and the Restless" și "Joey".