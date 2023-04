Actorul care l-a interpretat pe Colossus în 'Dead Pool' vine la Comic Con în Bucureşti

Cel mai mare eveniment dedicat pasionaţilor de filme, seriale, jocuri, benzi desenate şi cosplay, Comic Con, îşi măreşte lista actorilor de la Hollywood invitaţi să interacţioneze cu fanii, ultimul anunţat fiind Stefan Kapičić, cunoscut pentru rolul lui Colossus din franciza 'Deadpool', au anunţat, vineri, organizatorii.

Comic Con are loc în perioada 19 - 21 mai la Centrul Romexpo din Capitală. El va fi prezent sâmbătă, 20 mai.

Actorul de origine sârbă a mai apărut şi în producţii cum ar fi 'Better Call Saul', 'Numb34s' sau '24'. În 2016 a fost distribuit în rolul lui Colossus pentru primul film 'Deadpool', preluând personajul de la Daniel Cudmore, care l-a interpretat în seria X-Men, informează Agerpres.

De curând, s-a anunţat că 'Deadpool 3' va fi disponibil în cinematografe începând cu luna noiembrie 2024, iar Stefan Kapičić îşi va relua rolul mutantului metalic.

La Comic Con mai vin Dan Fogler ('Fastastic Beasts'), Alexander Calvert ('Supernatural'), Dylan Sprayberry ('Man of Steel', 'Teen Wolf') şi Tony Amendola ('The Mask of Zorro', 'Stargate SG-1', 'Once Upon A Time').

Biletele pentru autografe şi fotografii cu actorii, precum şi cele pentru acces general sunt pe tickets.comic-con.ro.

Comic Con împlineşte 10 ani şi vor fi organizate mai multe evenimente anul acesta.