Actorul Tim Roth va primi trofeu onorific la Sarajevo

Actorul britanic Tim Roth va primi, marţi seară, trofeu onorific Heart of Sarajevo la festivalul care are loc până vineri şi unde el va ţine un masterclass, potrivit news.ro.

Trofeul îi va fi oferit pentru „excepţionala contribuţie la arta cinematografică”, transmit organizatorii.

Roth a debutat în filmul de televiziune „Made in Britain” (1982), căruia i-au urmat „Meantime” al lui Mike Leigh şi alte peste 15 producţii de televiziune şi artistice, între care „The Hit” al lui Stephen Frears, „The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover” al lui Peter Greenaway, „Rosencrantz and Guildenstern Are Dead” al lui Tom Stoppard şi „Vincent and Theo” al lui Robert Altman, în care l-a portretizat pe Vincent Van Gogh.

Recunoaşterea internaţională a venit odată cu rolurile în „Reservoir Dogs” (1992) şi „Pulp Fiction” (1994), regizate de Quentin Tarantino.

Interpretarea din „Rob Roy” (1995) a fost aclamată de critici, care l-au considerat unul dintre cei mai buni răufăcători din istoria cinematografiei. A primit o nominalizare la Globurile de Aur şi la Oscar.

Între filmele în care a jucat Tim Roth se numără „Heart of Darkness”, „Little Odessa”, „Four Rooms”, „Everyone Says I Love You”, „Gridlock’d”, „Legend of 1900”, „Don’t Come Knockin”, „Funny Games” şi „The Incredible Hulk”.

Printre producţiile recente se numără „Broken”, de Rufus Norris, care i-a adus o nominalizare la British Independent Film Award, „Chronic” (pentru care a fost nominalizat la Independent Spirit Awards) şi „600 Millas”, regizat, respectiv produs de Michel Franco.

Cu Tarantino a colaborat cel mai recent pentru „The Hateful Eight” (2015).

Tim Roth a debutat în regie cu „The War Zone”, bazat pe cartea lui Alexander Stuart. Filmul a avut premiera la ediţia din 1999 a festivalului Sundance, a fost prezentat la Cannes şi la Toronto.

În prezent, lucrează la al treilea sezon al serialului „Tin Star” (Sky Atlantic). Poate fi văzut în „Luce”, alături de Naomi Watts şi Octavia Spencer, şi în „The Song of Names”, alături de Clive Owen, film care va avea premiera mondială la Festivalul de la Toronto.

Festivalul Internaţional de Film de la Sarajevo se va încheia pe 23 august.

Cel mai recent film al lui Cătălin Mitulescu, „Heidi”, a fost selectat, alături de „Mo” al lui Radu Dragomir, în competiţia oficială a Festivalului de Film de la Sarajevo, unde va avea premiera mondială şi coproducţia cu participare românească „Sin”, de Ines Tanović.