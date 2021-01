Actrița din James Bond, Tanya Roberts, a murit la vârsta de 65 de ani

Actriţa Tanya Roberts, cunoscută pentru rolurile Stacey Sutton din filmul James Bond "A View to a Kill" (1985) şi Midge Pinciotti în "That ’70s Show", între anii 1998 şi 2004, a murit la vârsta de 65 de ani, scrie Variety, relatează News.ro.

Roberts a ieşit să-şi plimbe câinii în Ajunul Crăciunului când i s-a făcut rău. A fost internată la spitalul Cedars-Sinai unde a murit. Cauza morţii nu poate fi asociată infecţiei cu noul coronavirus.

"Sunt distrus. Era minunată şi frumoasă şi simt că o lumină ne-a fost luată. A spune că a fost un înger este în fruntea listei. A fost cea mai drăguţă persoană pe care o poţi întâlni şi a avut o inimă mare. Şi-a iubit fanii şi nu cred că a realizat cât a însemnat pentru ei", a declarat un reprezentant al actriţei, Mike Pingel, pentru The Hollywood Reporter.

Născută Victoria Leigh Blum, Roberts a avut o carieră de succes în modelling şi a apărut în câteva spectacole pe Broadway. A debutat în 1975 în filmul "The Last Victim". Apoi, a jucat în "The Beastmaster" (1982), "Sheena: Queen of the Jungle" (1984), "Body Slam" (1987) şi "Night Eyes" (1990).