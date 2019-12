Actrița Julia Louis-Dreyfus a obținut ordin de restricție împotriva unei femei care a ameninţat-o cu o grenadă

Actrița americană Julia Louis-Dreyfus a obținut un ordin de restricție împotriva unei femei care ar fi amenințat că va arunca o grenadă în locuinţa ei și a acuzat-o că i-a furat ideea pentru serialul "Vicepreședinta/ Veep", informează Contact Music, potrivit Mediafax.

Protagonista serialului "Vicepreședinta", care are doi fii împreună cu actorul Brad Hall, Henry, în vârstă de 27 de ani, și Charles, în vârstă de 22 de ani, susține că "o străină obsedată" îi hărțuiește familia.

Vedeta în vârstă de 58 de ani a spus că femeia a hărțuit-o pe rețelele de socializare online și că a apărut neanunțată în apropierea locuinței sale. De asemenea, necunoscuta a lipit afișe în care o acuză pe Julia Louis-Dreyfus că "a furat de la un scriitor fără adăpost".

"Mă tem pentru siguranța mea când părăsesc casa sau când mă întorc de la filmări noaptea. Mă tem că obsesia amăgitoare a doamnei Pearlman nu va avea ca rezultat doar hărțuirea mea continuă în mediul online, ci se va manifesta și fizic asupra mea sau asupra familiei mele", a declarat actrița.

Julia Scarlett Elizabeth Louis-Dreyfus este o actriță americană de comedie și prezentatoare TV, cunoscută mai ales pentru rolurile din sitcom-urile "Seinfeld" și "Vicepreședinta".Actriţa şi prezentatoarea TV Julia Scarlett Elizabeth Louis-Dreyfus, născută în 1961, este cunoscută pentru rolurile din sitcomurile "Seinfeld" şi "Aventurile Christinei/ The New Adventures of Old Christine". Este singura actriţă premiată cu trei premii Emmy pentru trei seriale diferite - "Seinfeld", "Aventurile Christinei/ The New Adventures of Old Christine" şi "Vicepreşedinta/ Veep". În total, aceasta a primit 11 premii Emmy, un Glob de Aur, un trofeu Peabody și patru distincții din partea Sindicatului actorilor americani.