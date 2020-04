Actriţele Meryl Streep şi Patti LuPone, între starurile care îl vor aniversa pe Stephen Sondheim printr-un concert caritabil online

Actriţele Meryl Streep şi Patti LuPone se numără între starurile care îl vor aniversa pe compozitorul şi textierul Stephen Sondheim printr-un concert virtual, „Take Me To The World”, programat pe 26 aprilie.

„Take Me To The World” va marca a 90-a aniversare a lui Sondheim şi are loc la 50 de ani de la premiera „Company”, unul dintre spectacolele lui de succes de pe Broadway, potrivit news.ro.

Raul Esparza, care a jucat în adaptarea din 2006 a spectacolului, premiată cu Tony, va fi gazda evenimentului online, iar Mary-Mitchell Campbell va fi director muzical.

La eveniment vor participa, între alţii, Bernadette Peters, Mandy Patinkin, Audra McDonald, Christine Baranski, Kristin Chenoweth şi Aaron Tveit, care vor interpreta piese ale lui Sondheim.

Stephen Sondheim a împlinit pe 22 martie vârsta de 90 de ani. Compozitorul este cunoscut pentru muzica din spectacole ca „Sunday in the Park With George”, „Merrily We Roll Along”, „Sweeney Todd” şi „A Little Night Music”. Sondheim a lucrat, de-a lungul carierei, împreună cu Leonard Bernstein, ca textier pentru „West Side Story”.

„Lumea se află într-un moment dificil şi toţi căutăm ceva minunat. Ei bine, Stephen Sondheim este minunăţia întruchipată. Am format un grup de oameni care îl iubesc pe Steve, care au lucrat cu el şi care au fost inspiraţi de el, pentru a îi cânta muzica şi pentru a împărtăşi bucurie şi suferinţă”, a spus Esparza într-un comunicat citat de Variety. „Poate că suntem departe de Broadway acum, dar Broadway-ul nu este niciodată departe de noi. În plus, Stephen Sondheim a împlinit 90 de ani. De câte ori ajungi să împlineşti 90 de ani? 11? Aşadar, haideţi, spuneţi la mulţi ani!”.

Evenimentul va servi şi pentru strângere de fonduri în sprijinul organizaţiei ASTEP (Artists Striving to End Poverty) a lui Campbell.

Între alţi actori care se vor alătura „Take Me To The World” se numără Donna Murphy, Sutton Foster, Brian Stokes Mitchell, Kelli O’Hara, Maria Friedman, Iain Armitage, Katrina Lenk, Michael Cerveris, Brandon Uranowitz, Stephen Schwartz, Elizabeth Stanley, Chip Zien, Alexander Gemignani, Ann Harada, Austin Ku, Kelvin Moon Loh şi Thom Sesma.

Evenimentul va fi transmis pe canalul de YouTube al Broadway.com.