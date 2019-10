Acuzații GRELE la adresa lui Arafat și Bănicioiu: 'Au amenințat în Ministerul Sănătății și au cerut documente pe care nu trebuiau să le obțină'

Eugen Iancu, preşedintele Asociaţiei Colectiv, l-a acuzat de minciună pe Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență, în direct la Digi24 și l-a acuzat că a cerut documente din Ministerul Sănătății, după ce a aflat că a fost citat la Parchetul General. Eugen Iancu este tatăl unei dintre cele 65 de victime ale incendiului din Colectiv și a spus, joi dimineață, la Digi24, că nu a văzut imaginile ținute ascunse timp de 4 ani, dar publicate astăzi de libertatea.ro: „N-am văzut încă imaginile, sunt luni bune de când nu mă mai uit la TV”.

„Sunt patru ani de când încerc să transmit, m-am luptat pentru acea plângere penală pentru că știam ce s-a întâmplat acolo. Au fost pompieri din cei prezenți cu care am vorbit, care au venit ei la mine și care mi-au povestit cu lacrimi în ochi, cerându-și iertare. În tot timpul ăsta, Raed Arafat a mințit, minte și va minți în continuare”, a adăugat el.

Eugen Iancu a răspuns că a fost în biroul lui Raed Arafat „la insistențele ambasadorului Belgiei” pentru că „Asociația Colectiv are un protocol cu niște organizații din Belgia, o asociație de arși și pentru că voiau să facă un proiect în România, au insistat să merg cu dânșii”.

„Am fost în birou, o echipă de 20 de inși, după cum se vede poza pe Arafat a postat-o, e poză de pe un film, vă rog să ascultați discuțiile din aceea întâlnire. M-am întâlnit cu Arafat și acum vreo 2 săptămâni, la Timișoara, la Forumul Belgian, unde am stat 2 zile în acea sală și a mai fost un telefon pe care i l-am dat dânsului acum un an, după incendiul de la școala din Sectorul 5, am organizat o întâlnire, am invitat primăriile din București, n-a venit niciun pompier”, a mai spus președintele Asociației Colectiv.

Eugen Iancu a mai spus că în plângerea penală a scris că intervenția de la clubul Colectiv „a fost un haos, nu a existat triere, nu a existat coordonare, nu a existat nimic.”

„La 30 minute când primul rănit a ajuns prin propriile mijloace, deși avea mâinile foarte arse, la Spitalul Universitar habar nu avea nimeni de incendiu. S-au falsificat acte. Răniți care au ajuns cu mașinile proprii au fost trecuți și li s-au decontat bani SMURD, ca și cum ar fi ar fi ajuns cu mașinile SMURD, deși au martori că au fost aduși de prieteni”, a mai spus Iancu.

„Poate cineva îl întreabă pe domnul Arafat, care nu știe nimic, ce a făcut în ultimele zile în Ministerul Sănătății? ce acte a cerut și ce acte a luat? La fel și Bănicioiu. S-au agitat foarte mult de când au primit citațiile. Au amenințat în Ministerul Sănătății și au cerut documente pe care nu trebuiau să le obțină. În primii doi ani, Augustin Lazăr a făcut tot ce s-a putut ca această plângere penală să nu meargă mai departe, din păcate procuratura a susținut”, a mai spus el.

Eugen Iancu a răspuns că se va minți în continuare pe acest caz: „Pentru că Arafat va veni iar și va spune că extratereștrii vor să îi privatizeze munculița lui de 20 ani, sunt plăcile pe care le știm cu toții. Este timpul să recunoaștem situația, nouă copiii nu ni-i mai aduce nimeni înapoi, dar hai să recunoaștem. Suntem praf. Ne place să apărem la televizor”.

„Apropo, știți că pe mașinile SMURD nu se moare? Că raportul e zero? Culmea, toată lumea moare în spital. Numai ca să dăm bine în cifre. Adevărul e că se moare, sunt accidente. Ce facem după?”, a spus Eugen Iancu.

Fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, citat în calitate de martor la Parchetul General, pentru audieri în dosarul tragediei de la Colectiv, nu s-a prezentat, miercuri, invocând motive personale. Avocatul victimelor a cerut ca fostul demnitar să fie adus cu mandat.

Marți a fost audiat și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, după ce procurorii Parchetului General au deschis un dosar deschis ca urmare a plângerii părinților victimelor și supravietuitorilor tragediei de la Colectiv, care au acuzat autoritățile de neglijență și ucidere din culpă.