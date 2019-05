Acuzații de campanie - PNL o numește pe Olguța Vasilescu 'mama minciunilor'. 'Transferul contribuțiilor sociale la angajat este un experiment PSD EȘUAT'

Ionel Dancă, purtător de cuvânt al PNL, susține că transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat este un experiment PSD eșuat. Mai mult, acesta o numește pe Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii, Mama minciunilor.

"Datele privind execuția bugetară din primul trimestru, publicate zilele acestea, arată că după niciun an de zile, transferul contribuțiilor sociale la angajat este un experiment PSD EȘUAT în întregime.

Mama Minciunilor, Olguța Vasilescu, trebuie să răspundă pentru harababura cu transferul contribuțiilor sociale care ar fi trebuit să crească salariile cu 25% în sectorul public și cu 17% „netul„ din sectorul privat sau măcar să reducă deficitul de la bugetul de pensii. Dar tot ceea ce s-a făcut cu această manevră a fost #NimicPSD.

Mai întâi, ministrul Minciunilor din PSD, Olguța Vasilescu, a spus că salariile vor crește pentru toți, ba chiar ”NETUL„ salariilor din privat va crește cu 17% după transferul contribuțiilor.

Însă, când cei din sectorul IT sau persoanele cu activități independente au reclamat că reducerea impozitului pe venit, pentru ei, nu compensează creșterea salariului brut la care se aplică noile taxe mai mari, Mama Minciunilor a venit în Parlament și a declarat că ”Nu am spus niciodată că salariile NU vor scădea.”

Scăparea Olguței și a colegilor ei la fel de analfabeți economici din PSD a fost că transferul contribuțiilor va reduce deficitul de la bugetul asigurărilor sociale de stat și că nu va mai fi nevoie de alte transferuri între bugetele statului pentru a asigura plata pensiilor.

Dar, ce să vezi, nici această minciună a pesediștilor, cusută cu ață albă, nu a ținut nici măcar un an de zile pentru că în acest an, bugetul asigurărilor sociale de stat are un deficit imens de 1,5 miliarde de lei după numai trei luni.

Ca să înțelegem cât de mare a fost această prostie pe care ministrul Minciunilor, Olguța Vasilescu, a înghițit-o pe nemestecate, este suficient să ne uităm cum arată execuția bugetului de asigurări sociale de când PSD a preluat guvernarea.

Bugetul asigurărilor sociale a avut un excedent de 360 milioane lei în primul trimestru din 2017, când PSD a preluat guvernarea, și s-a menținut pe excedent la 110 milioane lei și în 2018 după transferul contribuțiilor. Surpriză, însă, această scamatorie care ar fi avut un singur argument, să acopere găurile din bugetul asigurărilor sociale, în primele trei luni din 2019 produce un deficit extrem de îngrijorător de 1,5 miliarde de lei.

Deci, prin manevra lor prostească, cu transferul contribuțiilor scociale, nu numai că salariile nu au crescut cu 25% în sectorul public decât pe hârtie și nici vorbă de o creștere cu 17% în sectorul privat, ba chiar a dus la scăderi pentru cei care înainte aveau impozit zero pe venituri (salariile din IT) și a mai provocat și o gaură imensă la bugetul asigurărilor sociale de stat numai după primele trei luni din 2019.

Este tot mai clar pentru toată lumea că prostia PSD fără margini a stricat economia și bagă bugetul României în criză", a scris Ionel Dancă pe Facebook.