Acuzații GRAVE - Fiul lui Gheorghe Dincă ar fi fost implicat într-un viol în grup/ Tatăl său l-a SCĂPAT basma curată

Apar noi informații privind familia criminalului din Caracal, Gheorghe Dincă. Înainte de a pleca în Italia, în urmă cu câţiva ani, Dan, fiul cel mare al lui Gheorghe Dincă, a fost implicat într-un caz de viol în grup. Conform informațiilor oferite de o vecină de-a acestuia, fiul lui Dincă a violat-o pe tânără pe un câmp, alături de alți trei bărbați, iar tatăl său l-ar fi ajutat să scape basma curată.

"Fiul lui Dincă, Dan, a participat la un viol în grup. A fost cu mai mulţi băieţi, au dus fata undeva pe câmp şi şi-au bătut joc de ea. Noi am auzit povestea, dar părinţii nu au vrut să povestească nimic, erau foarte secretoşi. Chiar am întrebat-o pe doamna Dincă dacă e adevărat ce se aude, dar n-a stat de vorbă cu mine, mi-a zis că sunt prostii, că băiatul ei n-a făcut nimic, ceilalţi au violat. Am auzit că fata a fost convinsă să-şi retragă plângerea. Tatăl a rezolvat problema cu prietenii poliţişti. Pe vremea aia la Dincă veneau mulţi poliţişti, le repara maşinile", a declarat pentru adevarul.ro o vecină de-ale lui Gheorghe Dincă.