Acuzații PERICULOASE Generalul Dumbravă a fost dat afară de Hellvig: Dacă se ducea în Honolulu, era bine!

Fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, vine cu o postare amplă pe Facebook în care explică felul în care funcționează câmpul tactic din Justiției după pensionarea celebrului general SRI Dumitru Dumbravă.

"CAMPUL TACTIC FUNCTIONEAZA DIN PLIN!!!

DRAGNEA, DOSARELE SI SRI

Va intrebati, pe buna dreptate, cum mai functioneaza campul tactic in Justitie, doar coordonatorul actiunilor, generalul Dumitru Dumbrava , a plecat din SRI, mai bine zis a fost dat afara. Unde a plecat? Nu a plecat nicaieri! A ramas in Romania, nu s-a dus in Honolulu. Daca se ducea acolo era bine, dar tot nimic nu se rezolva. A plecat Dumbrava, dar au ramas in institutie o serie de discipoli ai acestuia, de bercuri, redisuri, zabrane, iepuri, cicarlani, pupazoi, si alte zburatoare, care-i continua cu succes opera mareata construita in ani de truda si de imixtiuni in viata politica, in afaceri si in justitie. A plecat Dumbrava, dar nu am auzit sa plece si magistratii pe care i-a pastorit, pe care i-a promovat la diferite instante, le-a ajutat sotiile si copiii sa se angajeze pe functii banoase, sa obtina locuine si alte avantaje, la care multi dintre dumneavoastra nici nu viseaza. De fapt, prin intermediul acestora, se asigura ca cei incomozi sefilor lui sunt paraditi, condamnati la ani grei de puscarie fara sa aiba vreo vina, decat aceea de a nu rezona cu cei care au preluat ilegal puterea in Romania. Mai exact l-a dat afara domnul Hellvig, in incercarea disperata de a atenua atacurile la adresa domniei-sale, atacuri generate de implicarea acestuia in jocurile nedemocratice, in actiuni ce lezeaza grav Siguranta Nationala a Romaniei.

Dar cum spatiul este limitat, despre toate acestea voi face vorbire intr-o postare viitoare. De asemenea va intrebati ce legatura este intre dosarele domnului Dragnea, si SRI. De fapt legatura nu exista numai cu dosarele sefului PSD, ci cu toate dosarele in care au fost sau mai sunt inca vizati liderii formatiunilor politice si multi oameni politici cu poziitii importante in acestea. Sub bagheta magica a fostului presedinte Traian Basescu, avandu-i la carma structurii intelligence pe Maior si Coldea, SRI s-a transformat rapid in institutia care controla viata politica in Romania, care hotara cine vor fi liderii principalelor partide politice, sefii statului, premierii, ministrii, deputatii si senatorii, inaltii functionari, primarii liderii locali s.a.m.d. Functiile cele mai importante in magistratura, ca si afacerile foarte profitabile, erau distribuite in functie de deciziile celor din conducerea SRI. Mai bine zis nimic important nu misca in Romania fara sa treaca prin filtrul institutiei.

Daca aceste actiuni s-ar fi derulat in avantajul poporului, nu ne-ar fi sensibilizat asa de mult, desi tot un mod nedemocratic de solutionare a probemelor era, dar ele au servit in exclusivitate clicii conducatoare a Statului Paralel si stapanilor acesteia din exterior. Pentru a-si asigura suprematia si controlul asupra zonelor de interes, conducerea tradatoare a SRI, a pus la punct, la sugestia sefilor din exterior, un plan complex prin care sa controleze decizia politica si administrativa la toate nivelurile. Asa au ajuns sa hotarasca ce lider politic va conduce o formatiune politica sau alta si, de regula, au ales pe acei lideri carora le puteau gasi usor hibe pe care le puteau specula. Le lucrau repede cateva dosare, ii mai chemau si pe la DNA, si sub spectrul catuselor, prin amenintari si santaj, reuseau sa-i determine sa fie receptivi la solicitarile lor.

In acest mod i-au adus la ascultare pe multi lideri politici prin intermediul carora si-au impus oamenii in guverne, in Parlament si in alte functii publice la nivel central si local. Daca s-ar face o radiografie serioasa a acestei situatii, rezultatele ar fi dincolo de orice imaginatie. Dar, pentru a vedea dimensiunea reala a acestor actiuni, am sa va dau cateva exemple. Incep cu al domnului Orban, lider marcant al PNL, fost ministru si, ca oricarui ministru, daca cineva dorea sa-i gaseasca "bube", cu siguranta reusea, a fost sprijinit, ca dupa mai multe "peripetii" sa ajunga liderul PNL. Daca nu aveau certitudinea ca il pot controla, cu siguranta nu ajungea presedintele principalului partid de opozitie. Toti cei care erau integrii si greu de pastorit erau exclusi prin diverse metode din zona de decizie politica. Domnul Orban era usor de controlat, avea un dosar penal, mai mult sau mai putin construit, plus inca doua spete, care puteau oricand sa se transforme in noi dosare. Rezultatul? L-au transformat imediat in cel mai aprig aparator al Statului Paralel, al institutiilor de forta a caror victima a fost. S-au asigurat in acest mod ca vor avea si o opozitie politica la incercarile majoritatii parlamentare de a modifica legislatia, modificari prin care li se lua puterea obtinuta in mod ilegal si erau puse in matca lor constitutionala.

Si Victor Ponta a fost trecut prin acelasi malaxor, l-au sprijinit sa ajunga Presedintele PSD, i-au construit dosare penale si in final, pentru ca nu a raspuns asa cum vroiau ei la comenzi l-au inlaturat.

Au incercat sa procedeze in acelasi mod si cu domnul Tariceanu, caruia ii gasisera cateva "hibe" in mandatul de Prim-ministru, dar pozitia verticala a acestuia si refuzul categoric de a le face jocurile, mai mult, angajarea lui intr-un demers si o lupta deschisa impotriva acestui sistem nociv, i-a determinat sa recurga rapid la solutia acuzarii, numai ca devoalarea neprevazuta a jocurilor lor murdare, in care media a avut rolul semnificativ, i-a obligat sa se retraga si sa renunte la planul diabolic care il viza pe Presedintele Senatului. Daca fenomenul devoalarii nu lua amploare, cu siguranta domnul Tariceanu nu mai era acum in viata politica. Exemplele de acest fel sunt multiple si vizeaza personalitati politice din toate formatiunile reprezentate, sau nu, in Parlament.

Cel mai concludent exemplu este insa al domnului Dragnea, pe care l-au sprijinit sa ajunga liderul PSD, cu voia sau fara voia acestuia, cu stiinta sau fara stiinta lui, pornind de la faptul ca era o persoana careia i se puteau "imputa multe lucruri", atat din activitatea de la Consiliul Judetean Teleorman, cat si din cea de ministru. Avea deja doua dosare pe care cei de la DNA, la ordin, cand le repuneau pe rol, cand le inchideau, in functie de necesitati. I-au construit dosarul cu referendumul, si l-au si condamnat cu suspendare. Acum aveau certitudinea ca-l vor pastori asa cum doresc, daca nu spectrul inchisorii era asa de aproape. S-au oferit sa-l "sprijine" sugerandu-i persoane pe care sa le numeasca in functii importante in guvern si nu numai, dar i-au pus la dispozitie, pe diverse cai, informatii compromitatoare la adresa unor lideri importanti ai partidului, cu scopul de a-i indeparta de zona deciziei, pentru ca nu puteau fi controlati. Indepartarea oamenilor valorosi din partid de langa liderul lor a fost un obiectiv major al clicii conducatoare din SRI, obiectiv indeplinit in buna masura. Un lider fara colaboratori valorosi devine si mai vulnerabil si poate fi mai usor de controlat. O buna perioada de timp, prin actiunile mentionate anterior, au reusit sa-si puna in practica planurile, blocand cu succes incercarile de modificare a Legilor Justitiei si punerea in acord a legislatiei penale cu deciziile Curtii Constitutionale. Doar ca, indiferent de potentialul lor informatic si de analiza, nu au prognozat ca o sa urmeze o detonare din interior, o devoalare devastatoare a actiunilor lor ilegale, de catre actori diversi dar foarte bine informati chiar de catre functionari din interiorul sistemului. Nu au anticipat nici miscarile celor doi lideri ai coalitiei majoritare Dragnea si Tariceanu, si s-au trezit intr-o situatie deloc confortabila, vazandu-si afectate interesele majore.

In aceasta situatie fosta conducere a SRI, Maior si Coldea, desi permanent domnul Dragnea i-a perceput ca prieteni, au luat decizia sa-i mai construiesca cateva dosare si sa-l trimita la inchisoare, cu speranta ca vor aduce la conducerea PSD o persoana deja fidelizata. Asa au aparut dosarele Belina, dar si cel in care a fost condamnat deja in prima instanta. Aflasem cu cateva luni de zile inainte ca va fi condamnat. I-am impartasit aceasta informatie si unui prieten de pe Facebook, cu care dialoghez zilnic, dar si altor persoane printre care si o jurnalista. Aflasem ca de condamnare primisera sarcina sa se ocupe generalii Dumbrava si Ciocarlan. Nu sunt insa singurele dosare. Mai sunt cateva spete pe care le aveau in vedere, dar situatia creata i-a fortat sa renunte deocamdata. Au plecat Maior si Coldea, au venit Hellvig si Ciocarlan, care l-a adus la Unitatea tehnica, adica cea care realizeaza inregistrarile convorbirilor telefonice, pe finul sau, Epure.

Cu Dumbrava in subordine au preluat si continuat procesul de influentare a deciziilor politice, dar si a celor din justitie. Condamnarea lui Liviu Dragnea in prima instanta a fost solicitata si obtinuta de noua echipa de conducere a SRI, prin presiuni, amenintari si santaj asupra judecatorilor supremi, conducere care a preluat de la vechea echipa pozitia dominanta in Statul Paralel. Intentia lor este sa il elimine din viata politica si daca nu se iau masuri urgente o vor face, asa cum au procedat si cu Adrian Nastase, dar si cu alti politicieni. Presiunea asupra lor din partea celor care ii pastoresc din exterior este asa de mare, atat de mult le-au fost afectate interesele economico-financiare, prin modificarile legislative recente, incat nu vor avea nicio retinere in a-l trimite in spatele gratiilor, fiind singura garantie ca isi vor realiza interesele. Daca cu Presedintele

Camerei Deputatilor si al Senatului Romaniei au procedat in acest mod, va dati seama la ce nivel de structura mafiota s-a ajuns, in fata careia oamenii de rand sunt lipsiti de orice sanse, de orice aparare.

Multi ma intreaba care este solutia.

Singura solutie este modificarea legislatiei, intarirea rolului Parlamentului, a controlului si numirilor care sa fie controlate de acesta, prin mijloace legale, constitutionale, schimbarea celor implicati in activitati ilegale nedemocratice, din functiile publice, si reorganizarea din temelii a acestor institutii. Ce spuneti domnule Iohannis, cu cine sa incepem, cu domnia-voastra? Scuzati! Am gresit! Dumneavoastra nu ii sprijiniti deloc pe cei care comit aceste ilegalitati crase si care au afectat si afecteaza atat de grav drepturile si libertatile noastre... Asa este???", scrie Dumitru Iliescu pe Facebook.