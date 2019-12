ACUZAȚII - Strategia Nationala Antidrog, haos generalizat!

”CIADO Romania priveste cu multa ingrijorarea situatia existenta la Agentia Nationala Antidrog. Perpetuarea sine-die a interimatului managementului institutiei, nu face altceva decat sa slabeasca de facto eficienta institutionala. Suntem profund ingrijorati de soarta Programului de interes national (PIN), ce de peste 5 ani nu isi produce efectele, ceea ce a creat o reala si justificata animozitate a societatii civile fata de MAI si ANA. Agentia doar mimeaza dorinta de aplicare a PIN, real facand tot posibilul de a nu-l aplica.”, susține președintele executiv al CIADO România, Gigel Lazăr.

”Cresterea prevalentelor la nivelul tuturor categoriilor de droguri, atrage o mare ingrijorare in randul parintilor, Agentia ignorand fenomenul inca din 2010. Constatam de peste 8 ani inexistenta unor programe macro, targetate profilului psihologic al tanarului secolului XXI. Resursele financiare pentru prevenirea consumului de droguri in ultimii 10 ani, alocate prin PIN, in baza H.G, au fost doar pe hartie si nu si real alocate. La nivelul ministerelor, autoritatilor administratiei publice centrale si locale precum si CPECA (structuri teritoriale ala ANA) Strategia Nationala Antidrog si cele 2 Planuri de Actiune (2013-2019), au o eficienta nerelevanta. CIADO Romania are toate datele de la Consiliile Judetene, primariile si ministerele responsabile cu aplicarea Strategiei, ce confirma procentul de ineficienta.

Din perspectiva Strategiei Nationale Antidrog 2021, ce trebuie adoptata in august 2020, pentru a-si produce efectele reale in ianuarie 2021, consideram ca trebuie urgent solutionata problema conducerii ANA. Un nou interimat nu va da randament. PIN-ul si PN-ul impun modificari esentiale de abordare. Personalul Agentiei trebuie evaluat intrucat este unul amorf, plafonat din cauza inactivitatii reale de peste 7 ani. CPECA trebuiesc regandite, intrucat cu 1-2 oameni/judet, statul doar plateste salarii, eficienta fiind mult sub nivelul acceptabil.CPECA nu are logistica, resurse financiare si umane suficiente si in multe situatii nici vointa.

Rugam Ministerul Afacerilor Interne sa comunice public urmatoarele;

Resursele financiare alocate prin HG, Programului de Interes National (PIN), pentru programele de prevenire si asistenta, exista in mod real sau doar virtual? Cum explicati ca s-a alocat doar 30.000 euro pentru un program nerelevant ca dimensiune din total suma de 2,7 milioane euro? Cum justifica MAI si ANA ca timp de 5 ani, procedurile privind PIN, au fost gresit interpretate fiind asociate Legii 500 si nu Legii 350? Cine raspunde? Solicitam Agentiei Nationale Antidrog ca raportat la ultimul Raport al Curtii de Conturi sa explice public, de ce cu buna stiinta nu a aplicat recomandarile privind individualizarea costurilor pentru fiecare actiune prevazuta in Planul de Actiune? Care au fost recomandarile scrise adresate de ANA si CPECA, autoritatilor administratiei publice centrale si locale de aplicare a Planului de Actiune? Recomandari facute in calitate de coordonator a politicilor nationale antidrog.

Care este bugetul alocat pentru Programul de Interes National – 2020. Agentia Nationala Antidrog, demareaza consultari cu societatea civila, dar nu cunosc bugetul ce va fi aprobat de Ministerul Afacerilor Interne.”, a mai spus Gigel Lazăr în comunicatul remis redacției.