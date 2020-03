Acuzațiile de abuz sexual în cazul lui Woody Allen și protestul angajaților opresc editura Hachette să îi publice memoriile

La o zi după ce 75 de angajaţi ai editurii Hachette de la New York au protestat în faţa birourilor faţă de publicarea cărţii de memorii semnată de cineastul Woody Allen, acuzat de abuz sexual, Hachette Book Group a decis să anuleze editarea volumului "A Propos of Nothing" care urma să apară în aprilie, conform Variety, citată de news.ro.

Exemplare ale cărţii au fost deja tipărite pentru care Allen a primit cel puţin o parte din sumă, a afirmat o sursă pentru Variety.

"Decizia de a anula publicarea cărţii domnului Allen a fost una dificilă", a declarat purtătorul de cuvânt al Hachette într-un comunicat. "La HGB, luăm în serios relaţiile cu autorii şi nu anulăm proiecte uşor. Am publicat şi vom publica multe cărţi provocatoare. În calitate de editori, ne asigurăm în fiecare zi că vocile diverse şi punctele de vedere contradictorii pot fi ascultate".

"Ca editură, oferim un mediu de lucru stimulant, de sprijin şi deschis pentru toţi angajaţii. De-a lungul ultimelor zile, conducerea HGB a avut discuţii cu angajaţii şi alte persoane. Am ajuns la concluzia că nu este oportun, pentru noi, să publicăm acest volum".

Toate drepturile de autor îi vor reveni lui Woody Allen.

Joi, zeci de angajaţi de la divizia Grand Central Publishing a Hachette, precum şi de la filiala Little, Brown and Company şi alte edituri au părăsit birourile de la New York ca să protesteze faţă de publicarea memoriilor, "în semn de solidaritate cu Ronan Farrow, Dylan Farrow şi victimele abuzurilor sexuale", au spus ei.

Ronan Farrow a anunţat marţi că nu va mai lucra cu Hachette, a cărei filială Little, Brown and Company a publicat în octombrie cartea sa despre cazul Weinstein, "Catch and Kill". Ronan Farrow îi ia apărarea de mai mult timp surorii sale Dylan Farrow, fiica adoptivă a lui Woody Allen, care îl acuză pe cineast că a abuzat-o sexual în 1992, pe când avea şapte ani, învinuiri pe care Allen le-a dezminţit mereu.