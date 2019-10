Adele și Amy Winehouse domină topul celor mai bine vândute albume britanice din secolul XXI până în acest moment, potrivit cifrelor oficiale declarate de casele de producție, potrivit Smart Radio, care păstrează un loc special pentru piesele artistelor în playlist, scrie Mediafax.

Albumul lansat de Adele în 2011, ”21” a rămas cel mai bine vândut album britanic, în timp ce materialul lansat de cântăreață în 2015, ”25”, este pe locul 3, arată Forbes.com.

Ed Sheeran este prezent în top cu două albume, ”X (Multiply)” și ”÷ (Divide)”, pe locurile 4 și 5.

Primele zece poziții ale topului sunt împărțite de bărbați și femei în proporție de 50%. Lista îi mai include pe James Blunt, Michael Bublé, Dido, David Gray și pe Leona Lewis.

Amy Winehouse rămâne pe locul 2 cu producția ”Back to Black”, din 2006.

Clasamentul este alcătuit pe baza cifrelor de vânzări fizice dar și digitale începând cu data de 1 ianuarie 2000.

Pe primele 40 de poziții se mai găsesc Coldplay, Craig David, Duffy, Emeli Sandé, Eminem, Green Day, Kaiser Chiefs, Keane, The Killers, Kings of Leon, Lady Gaga, Maroon 5, Norah Jones, Red Hot Chili Peppers, Rihanna, Robbie Williams, Sam Smith, Scissor Sisters, Snow Patrol, Susan Boyle și Take That.

Albumul ”21” a vândut peste 5 milioane de exemplare în Marea Britanie și peste 31de milioane în toată lumea.

Clasamentul a fost alcătuit pentru a marca al doilea an în care este sărbătorită National Album Day în Marea Britanie.