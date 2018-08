Adjunctul ministrului turc de externe a fost primit la Departamentul de Stat, în încercarea de a detensiona relațiile dintre SUA și Turcia

Un înalt oficial turc a fost primit miercuri la Departamentul de Stat de la Washington, pentru a încerca dezamorsarea crizei diplomatice dintre cele două ţări după încarcerarea în Turcia a pastorului american Andrew Brunson, informează joi AFP preluată de Agerpres.

Adjunctul ministrului de externe al Turciei, Sedat Onal, a avut o întrevedere cu numărul doi al diplomaţiei americane John Sullivan, la sfârşitul dimineţii. El nu a făcut nicio declaraţie, nici la sosire, nici după întrevedere.Într-un comunicat, Departamentul de Stat s-a rezumat la a informa că cei doi oameni de stat "au discutat despre o serie de probleme bilaterale, inclusiv cea privind pastorul Brunson".SUA şi Turcia, doi aliaţi din cadrul NATO, trec de mai multe zile prin cea mai gravă din ultimele decenii criză din relaţiile lor. Săptămâna trecută, Washingtonul a iniţiat sancţiuni împotriva a doi miniştri turci, iar Ankara a reacţionat prin măsuri similare.Tensiunile, deja aprinse de mai multe luni, au escaladat brusc săptămâna trecută în urma încarcerării în Turcia a pastorului Brunson, acuzat de autorităţile turce de terorism şi spionaj. Brunson, care neagă ferm aceste acuzaţii, a fost plasat în arest supravegheat la domiciliu la sfârşitul lui iulie, după un an şi jumătate de detenţie.Însă liderii turci nu doresc o agravare a situaţiei, în condiţiile în care această criză diplomatică a adus îngrijorare pe pieţele turce.Astfel, şeful diplomaţiei turce Mevlut Cavusoglu a discutat luni la telefon cu omologul său american Mike Pompeo. Presa turcă a informat despre un "acord preliminar" în vederea aplanării tensiunilor, însă Departamentul de Stat american a minimalizat anvergura acestui acord."Dacă am fi încheiat un acord, cred că pastorul Brunson s-ar fi întors acasă", a declarat marţi purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Heather Nauert. "Progresul pe care îl dorim este acela ca pastorul Brunson, angajaţii noştri locali şi alţi americani să revină acasă. Acesta este progresul pe care îl dorim şi este clar că nu am ajuns încă acolo", a conchis ea, într-o aluzie la arestarea de angajaţi locali ai misiunilor americane din Turcia, acuzaţi de activităţi teroriste.Alte subiecte spinoase contribuie la tensionarea relaţiilor dintre cele două ţări: Ankara îi reproşează Washingtonului susţinerea pe care o acordă unei miliţii kurde în Siria şi refuzul de a-l extrăda pe predicatorul Fethullah Gulen, pe care preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan îl consideră "creierul" puciului eşuat din iulie 2016