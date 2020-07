Adrian Falub are speranțe mari la U Cluj: 'Eu garantez că va ajunge în prima ligă, însă nu într-un mod artificial sau pompieristic'

Tehnicianul echipei Universitatea Cluj, Adrian Falub, a declarat că formaţia sa trebuie să se organizeze până la primul meci oficial de după pauza cauzată de pandemie, el menţionând şi că speră ca fanii să revină în tribune cât mai curând, relatează News.ro.

Citește și: Cariera sportivă a fostului internaţional de rugby Chiliboy Ralepelle este încheiată: a primit opt ani de suspendare pentru dopaj

Fotbaliştii Universităţii Cluj încep astăză antrenamentele în vederea pregătirii noului sezon de Liga 2. În ultimele zile, toţi jucătorii şi staful echipei clujene au efectuat testele Covid-19, ale căror rezultate au fost negative.

“Niciodată în istoria fotbalului nu cred că a existat o pauză atât de lungă. Până la primul meci oficial vom avea mai mult de şase luni fără joc, iar asta va face situaţia mai dificilă pentru toată lumea sau cel puţin pentru echipele care până la începerea campionatului nu vor mai avea parte de meciuri oficiale. Am făcut un test COVID-19, iar din punctul acesta de vedere nu există probleme. Astăzi este prima zi de antrenament şi sper că nu vor fi probleme de ordin fizic şi toată lumea e sănătoasă. Avem opt săptămâni până la începerea campionatului şi trebuie să ne organizăm. E imposibil de jucat în aceste condiţii, fără spectatori. Sper că situaţia se va remedia în cea mai scurtă perioadă, deoarece eu cred că nu există fotbal fără fani în tribune. Fotbalul se joacă pentru spectatori, iar fără ei nu mai este interesant. Jucătorii sunt şi ei afectaţi la nivel mental de absenţa oamenilor din tribune, e mai greu să te concentrezi şi orice meci se aseamănă cu un amical”, a spus Falub, potrivit site-ului oficial al clubului.

El a precizat că Universitatea Cluj trebuie să construiască o echipă, ultimele două sezoane începând cu “o construcţie artificială”. “Ne bazăm foarte mult pe ce producem la centrul de copii şi juniori, deoarece eu zic că sunt jucători ce vin din urmă şi se pot impune la prima echipă. Dacă reuşim să facem o construcţie solidă, vom reuşi să promovăm, dacă nu în acest sezon, anul viitor sau peste doi ani. Eu garantez însă că FC Universitatea Cluj va ajunge în prima ligă, însă nu într-un mod artificial sau pompieristic cum s-a încercat până acum. Eu cred că vom realiza o echipă cu jucători foarte talentaţi ce au fost crescuţi de clubul nostru. Cel mai important lucru este să ne recăpătăm identitatea, întrucât în ultima perioadă ne-am pierdut puţin identitatea din punct de vedere sportiv, transferând „mercenari”, când în prima ligă sunt foarte mulţi jucători crescuţi la Cluj. Din punct de vedere financiar situaţia este stabilă, iar clubul nu are probleme.”

Falub a vorbit şi despre transferuri şi plecări de la echipă: “La capitolul sosiri, a venit Muţiu, deoarece împrumutul lui Dur-Bozoancă de la Viitorul a expirat. A plecat Rareş Takacs, contractul său aflându-se la final şi am decis de comun acord să nu prelungim înţelegerea, iar în această situaţie sunt şi alţi jucători. Sperăm ca în cel mai scurt timp să realizăm şi alte transferuri, însă eu nu cred că vor veni foarte mulţi jucători, obiectivul principal fiind să construim o echipă cu jucători din propria pepinieră. În ceea ce priveşte lotul de jucători, am mai avea nevoie de un fundaş central şi să umplem golurile de la mijloc. Suferim foarte mult la capitolul mijlocaşilor centrali, nu am avut jucători pe aceea poziţie nici în iarnă, nici sezonul trecut. Suntem în discuţii cu anumiţi jucători, însă nu sunt nume spectaculoase. După cum am mai spus, ne propunem să construim o echipă cu jucătorii talentaţi pe care îi avem noi aici. Dintre jucătorii străini a mai rămas doar Miguel Inacio care avea o înţelegere destul de importantă din punct de vedere financiar, însă a înţeles situaţia şi a fost de acord cu reducerea contractului. Deocamdată el este plecat acasă, în Portugalia, până sâmbătă, deoarece el a rămas în Cluj cât a durat starea de urgenţă şi nu a avut vacanţă. Am discutat şi cu Dorin Goga şi va rămâne la echipă.”