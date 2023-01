Adrian Năstase: 'Contractul de privatizare a Petrom a fost util pentru România din punct de vedere politic'

Fostul premier Adrian Năstase, în mandatul căruia s-a semnat cu OMV contractul de privatizare a Petrom, susține în continuare că decizia a fost una benefică pentru România. Afirmațiile acestuia apar în contextul în care Cozmin Gușă susține că SRI avertizase Guvernul în 2004 că privatizarea Petrom va duce la subminarea economiei.

„In legătură cu contractul de privatizare a Petrom, cred că este bine că el este discutat public. Cred insă că ar fi util să fie căutati cei care l-au negociat pentru a explica unele clauze. Eu cred, in continuare, că, din punct de vedere politic, el a fost util pentru România. In plus, exista posibilitatea ca anumite prevederi ale sale să fie corectate in timp (redevente, etc)”, a scris Năstase, luni, pe blogul său.