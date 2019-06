Adrian Năstase dă sfaturi, dar are și întrebări pentru noii șefi din PSD: Ce funcție propune pentru Liviu Pleșoianu și provocare pentru ALDE și Pro România

Adrian Năstase nu a fost invitat nici la Congresul din acest an al PSD, dar fostul lider și premier a fost cu ochii pe social-democrați. Năstase, devenit sfătuitor al premierului Viorica Dăncilă, după încarcerarea lui Liviu Dragnea, are câteva propuneri pentru viitorul social-democrației, cum ar fi numirea lui Liviu Pleșoianu într-o funcție-cheie și repornirea programului de generare de cadre.

Totodată, Năstase are și câteva întrebări și propuneri pentru ALDE, cum ar fi impozitarea progresivă, dar și pentru Pro România.

”Chiar daca mai de departe, am urmarit cu atentie desfasurarea Congresului PSD. A rezultat o formula de conducere echilibrata Dancila-Teodorovici-Fifor. Mi s-a parut bine scris si Programul politic propus. Evident nu este suficient. Vor fi necesare eforturi de recuperare in echipa a celor care au candidat fara sa castige. Ecaterina Andronescu si ceilalti. Codrin este un caz aparte. Loialitatea lui fata de partid dar si fata de „camarazii” din partid trebuie pretuita. Asa cum o pretuiesc si eu desi nu am fost intotdeauna de acord cu opiniile lui politice. Mi se pare interesanta si utila cresterea lui Liviu Plesoianu. Un partid mare, cum este PSD, trebuie sa acopere prin liderii sai atat electoratul de centru-stanga, cat si pe cel de stanga traditionala, cu o componenta nationala mai pronuntata. Liviu Plesoianu se poate adresa acestor alegatori de stanga, mai radicali.

Urmeaza pregatirea si luarea unor decizii intr-un interval de timp foarte scurt. In primul rand in ceea ce priveste strategia campaniei pentru alegerile prezidentiale. Desemnarea unui candidat nu e o problema. Dar iti propui sa intre in turul doi, iti propui ca, eventual, sa castige turul doi? Cum? Ce profil trebuie sa aiba candidatul? Ce partide sau forte politice il vor sprijini? Ce se va intampla in Parlament daca un candidat al dreptei va castiga alegerile prezidentiale? Ce efecte vor fi asupra guvernarii, a pregatirii alegerilor locale si parlamentare? Va trebui oare largita Alianta de guvernare? Ce relatii se vor construi cu Pro Romania?

Va trebui ales un nou presedinte al Consiliului National. Departamentele partidului vor trebui revigorate. Si aceste lucruri vor trebui realizate in conditiile in care multi parlamentari si multi lideri locali isi vor lua, firesc, zile de concediu in iulie si august.

Cred, in continuare, ca e nevoie de reactivarea Institutului Sincai, pentru modernizarea doctrinei dar si pentru pregatirea unor cadre tinere. In momentul de fata, nu se desfasoara nicio activitate in acel sediu, care este proprietatea achizitionata prin generozitatea mai multor membri de partid. Oare Liviu Plesoianu nu ar fi potrivit ca director al acelui institut?

Consider ca trebuie aduse si personalitati noi in conducerea partidului. Mesajele se dau nu doar prin cuvinte, ci, mai ales, prin decizii, prin fapte. Invitarea in partid a unor intelectuali de valoare poate fi un mesaj in sine.

Si cred ca este nevoie de curaj. A venit momentul de a trece, dupa 30 de ani de economie de tranzitie, la IVG si la impozitarea progresiva. Justitia sociala este cel putin la fel de importanta ca justitia penala! Sper ca si membrii ALDE sa fie de acord cu aceasta idee.

Poate ca ar trebui reinfiintata la guvern Unitatea de head hunting, pentru a oferi tinerilor care pleaca la studii joburi platite corespunzator in administratia centrala si in cea locala. In primul rand, sa existe o evidenta a lor. Pe de alta parte, e bine ca exista preocupari pentru votul in strainatate dar, poate, ar trebui pornita si o strategie de oferire a unor joburi pentru cei care ar dori sa se intoarca acasa.

Anul viitor, implinirea a 100 de ani de la semnarea, la 4 iunie, a Tratatului de la Trianon va declansa controverse si dispute, in special, cu oficiali si cu istorici din Ungaria. Este nevoie de o pregatire din timp.

As putea sa continui cu aceste ganduri. Le-am notat pe unele din ele pentru ca PSD este in criza de timp inaintea sucesiunii de alegeri ce vor urma. De aceea, este nevoie de idei, de vointa, de o buna coordonare si de solidaritate!”, e mesajul lui Adrian Năstase.

