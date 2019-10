Adrian Năstase îi dă replica lui Kelemen Hunor: Ar fi preferat pe cineva din 'şcoala lui Viktor Orban'

Adrian Năstase reacţionează după ce Kelemen Hunor a declarat, luni, că UDMR nu susține numirea lui Bogdan Aurescu în funcția de ministru de Externe, deoarece „un om din școala lui Năstase nu e o înțelegere de care are nevoie România”. Fostul prim-ministru susţine că liderul UDMR i-a făcut un cadou lui Bogdan Aurescu.

"După declaratia de astăzi a lui Kelemen Hunor, cred că Bogdan Aurescu va obtine un vot masiv de sustinere in comisiile parlamentare. Sunt convins că, după această afirmatie, si parlamentarii PSD ii vor da un vot pozitiv, chiar daca acceptarea de către el de a face parte din guvernul Orban este discutabilă.

Kelemen Hunor ii reprosează lui Aurescu nu faptul că face parte din „scoala Năstase” ci, in realitate, faptul ca a mers pe linia unor mari diplomati români, respingând excesele promovate de Ungaria sau de lideri UDMR, in afara standardelor europene, in materia drepturilor pentru minorităti (drepturi „colective”, „legitimatia pentru ungurii din afara granitelor”, etc). Contributia lui in dosarul delimitării maritime cu Ucraina, proiect pornit in 2004 de guvernul pe care l-am condus, a fost esentială. Iar calitatea sa actuală de membru al Comisiei de drept international a Natiunilor Unite nu mai are nevoie de comentarii. Sper, oricum, ca guvernul României – indiferent care va fi el – să nu uite că anul viitor se implinesc 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon!

Probabil că liderul UDMR ar fi preferat, la externe, pe cineva din „scoala lui Viktor Orban”?!", scrie Adrian Năstase pe blog.

