Adrian Năstase îl laudă pe Victor Ponta, dar îi știe și marele defect: 'Nu știu cum va ieși'

Victor Ponta a contribuit decisiv la scoaterea PSD de la guvernare, cu Viorica Dăncilă premier, dar tot el ar putea ajuta la relansarea social-democraților. O spune Adrian Năstase, care știe și care e marele defect al omului pe care l-a numit ”micul Titulescu”, în trecut.

”Victor Ponta este un om cu multe calități, dar are și defecte. Nu are răbdare. A creat un partid, nu știu cum va ieși. O alianță nu știu dacă e cel mai bun termen. Balanța este dezechilibrată înspre drepta. Trecutul trebuie lăsat în urmă și trebuie gândit în perspectivă.”, a spus Adrian Năstase, marți seara, la Realitatea PLUS.

