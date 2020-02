Adrian Năstase lansează varianta 'nucleară': Klaus Iohannis poate fi suspendat

Fostul premier Adrian Năstase afirmă că preşedintele Iohannis jigneşte parlamentul prin declaraţiile şi acţiunile sale, iar remediul prevăzut de Constituţie pentru o asemenea situaţie este suspendarea preşedintelui. Năstase aminteşte că preşedintele ar putea fi suspendat, iar interimatul funcţiei ar fi asigurat de preşedintele Senatului sau al Camerei Deputaţilor. Preşedintele interimar ar putea face propunerea de prim-ministru.

Citeşte şi: Planta din România care distruge în timp record celulele canceroase

"In seara asta, Klaus Werner Iohannis a anuntat că, după căderea guvernului Iohannis I, va anunta mâine un nou guvern – guvernul Iohannis II. După un simulacru de consultări cu partidele politice. Va dori să facă aceeasi smecherie pe care a făcut-o, in mai multe rânduri, Băsescu, desemnându-l pe primarul Negoită sau pe consilierul de la BNR – Lucian Croitoru – candidati de premier. Nu vreau să merg si mai in urmă…

Astăzi, in Parlament, prin adoptarea cu un vot zdrobitor a motiunii de cenzură, s-a evidentiat o nouă majoritate. O majoritate care poate, in mod legitim, să propună un candidat de premier. Inteleg că PSD, Pro România si Alde ar dori să facă o astfel de propunere (poate sprijiniti de UDMR). Iohannis vorbeste de democratie dar ignoră pozitia partidelor in criza pe care el a creat-o si se ante-pronuntă in legătură cu rezultatul consultărilor. In plus, face acuzatii si jigneste un partid politic. Jigneste si actualul parlament.

In aceste conditii, se poate afirma că el isi incalcă prerogativele constitutionale. Există remedii? Bineinteles. Unul din ele este prevăzut in art. 95 din Constitutie – suspendarea presedintelui. Propunerea de suspendare poate fi initiată de o treime din parlamentari iar suspendarea poate fi decisă cu majoritatea acestora, după consultarea CCR. Presedintele, in această situatie, poate da explicatii Parlamentului cu privire la faptele ce i se impută.

După aprobarea suspendării, in 30 de zile se organizează (sau nu) un referendum pentru demitere.

Este important articolul 98 din Constitutie care precizează că in cazul suspendării presedintelui, interimatul functiei este asigurat de presedintele Senatului sau de presedintele Camerei Deputatilor. Iar acest interimar poate face, la rândul lui, după consultări, desigur, propuneri de candidat de premier!", scrie Adrian Năstase pe blog.