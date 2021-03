Adrian Năstase răspunde la apelul lui Paul Stănescu: sugestii pentru liderii PSD

Fostul premier și lider al PSD, Adrian Năstase, a acceptat provocarea lansată de secretarul general al PSD, Paul Stănescu, cel care le-a cerut celor din afara partidului să vină cu idei concrete de acțiune, nu doar critici la adresa PSD. Năstase le dă celor din PSD sugestii pentru a face opoziție atât în plan intern, dar și idei pentru a contracara în plan extern.

”Ieri, la Antena 3, Paul Stanescu, un bun manager de partid, a răspuns criticilor legate de inactivitatea partidului (inclusiv celor formulate de mine), spunand ca asteapta propuneri concrete de actiune.

In consecinta, astăzi propun două teme – una internă si alta externă.

Cea internă este evidentă : declaratiile lui Vlad Voiculescu in legatura cu stabilirea ratei de incidenta a imbolnavirilor inainte de alegeri. Sugestie: crearea unei comisii parlamentare care să examineze dacă nu cumva datele respective au fost manipulate pentru a se putea organiza alegerile.

Cea externă este legată de interviul acordat lui Dan Tăpălagă de insărcinatul cu afaceri american, David Muniz, si de declaratiile acestuia: „suntem perfect de acord că desfiintarea SIIJ este exact pasul care trebuie făcut pentru ca statul de drept să progreseze…”, „suntem perfect de acord – acest amendament propus transmite un semnal gresit…pare ca acest amendament le dă judecătorilor un fel de imunitate fată de trimiterea in judecată”, „...ii incurajăm să adopte legislatia fără amendamente, pentru a trimite semnalul corect.„

Sigur, nu stim dacă aceste „incurajări” vin indirect de la Monica Macovei, proaspăt repatriată la Bucuresti, de la Victoria Nuland, reintoarsă la Departamentul de Stat sau, cu titlu personal, de la David Muniz, tinand de experienta sa la Tirana, Kirkuk, Podgorita, Pristina, Kuala Lumpur. Oricum, acest amestec in activitatea legislativului de la Bucuresti este intolerabil. El incalcă regulile Conventiei de la Viena privind relatiile diplomatice dar si regulile de respect intre parteneri.

Nu mă pronunt in legătură cu solutia ce trebuie adoptată dar mi-e clar că sunt unii ce consideră că ar trebui să ne intoarcem la protocoalele secrete si la controlul procurorilor DNA asupra judecătorilor. Nu cred că liderii PSD sunt si ei de această părere.

In plus, in măsura in care Muniz are mesaje de la Departamentul de Stat pentru guvernul roman, el ar trebui să ceară o audientă la MAE pentru a le comunica. Nu este jobul lui să facă lobby in România pentru o solutie sau alta. Oricum, am văzut din comunicatul intalnirii Aurescu/Blinken că altele sunt temele colaborarii romano-americane.

Solutie: nevoia unei atitudini de demnitate natională (care nu e de asteptat nici de la presedinte si nici de la guvern) pentru a elimina sentimentul de umilire pe care il resimt romanii, inclusiv atunci cand se uită la ce si cum se intamplă in Polonia, Ungaria, Cehia etc. Nu vreau să răsucesc cutitul in rană reamintind duplicitatea votului de la Bruxelles, in chestiunea LGBTQ, al europarlamentarilor PSD – semnatari ai Referendumului pentru familie!

Concret: sugerez o scrisoare deschisă a parlamentarilor PSD către Secretarul de stat american, prin care, cu referire la declaratiile de presă ale lui David Muniz, să se precizeze că Parlamentuli – conform Constitutiei – este singurul organ legiuitor in Romania si că prin astfel de declaratii „se trimite un semnal gresit”, in sensul ca Parlamentul roman ar fi pus sub tutelă externă.

PS Adeseori, oamenii asteaptă ATITUDINE, nu doar actiuni de rutină parlamentară. Oamenii asteaptă creativitate politică – spre exemplu dezbateri pe teme legate de viitor (inteligentă artificială, etc.) Ei asteaptă nu acceptarea jocului privitor la sporuri, salarii nesimtite, ci solutii radicale – o lege a impozitării progresive pentru venituri globalizate, care să reducă supra-polarizarea socială actuală si să aduca venituri la buget pentru diferite tipuri de infrastructuri. Firimituri de genul eliminarii pensiilor pentru parlamentari – in care PSD a participat la un penibil concurs de frumusete – nu vor dura prea mult. Deocamdată, rămâne cum am vorbit.”, scrie Adrian Năstase, pe blogul personal.