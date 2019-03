Adrian Năstase s-a întâlnit cu strategul lui Donald Trump - Fostul premier vine cu detalii de culise

Fostul premier Adrian Năstase scrie pe blogul său despre o discuție purtată cu Brad Parscale, strategul președintelui SUA, Donald Trump, invitat în România pentru a lua parte la un eveniment important.

"Brad Parscale a devenit o legendă pentru cei care se ocupă sau se intereseaza de campanii electorale. De-a lungul a 30 de ani, am participat la multe astfel de campanii si am observat transformări extraordinare, nu atât in ceea ce priveste construirea mesajelor ( calibrate in functie de focus grupuri), cât in ceea ce priveste metadele. Internetul, in mod evident, a determinat trecerea de la cunoscuta formulă „door to door” la utilizarea social media, smart phone-uri, calculatoare.

Citește și: Dan Andronic, anunț INCENDIAR după audierea lui Ion Cristoiu în dosarul lui Kovesi: Mai sunt filmulețe și fotografii, dar peste Ocean

De aceea, m-am bucurat să-l ascult ieri, in Aula Academiei Române, pe Brad Parscale – coordonatorul campaniei presedintelui Trump – vorbind despre tehnicile folosite la alegerile prezidentiale din SUA. Seara, am participat la un dineu, oferit de organizatori, unde am stat de vorbă mai mult cu cel care se va ocupa si de campania presedintelui Trump din 2020. Este vorba de o campanie de un miliard de dolari si care implică mii de voluntari. Care implică si o utilizare masivă a mijloacelor electronice de comunicare.

In ceea ce priveste continutul mesajelor de politică externă, la acest moment, presedintele Trump este preocupat – consideră Parscale – de trei teme: Venezuela, Coreea de Nord si Arabia Saudită – fiecare având un posibil impact asupra viitoarei campanii.

Initiativa lui Adrian Thiess si a companiei McCann si Thiess Events mi s-a părut foarte utilă pentru că, in mod evident, o persoană atât de apropiată presedintelui va putea să-i vorbescă si despre preocupările românilor in ceea ce priveste relatia cu SUA dar si in legătură cu viitorul relatiilor euro-atlantice. In acest context, reamintesc dezbaterea de acum câteva zile, de la Fundatia Titulescu, cu participarea lui Mircea Geoană si a colonelului Ion Petrescu, unde am analizat toate aceste chestiuni.

PS I-am oferit lui Brad Parscale a doua editie a cărtii mele „Romanian-American Partnership – My Contribution”, pe care să o răsfoiască in avion…", scrie Adrian Năstase pe blogul său.