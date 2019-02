Adrian Năstase, scurt tratat de politică externă: rolul României, în bătălia dintre SUA și Rusia

Fostul premier, Adrian Năstase, explică ce înseamnă, pentru România, denunțarea tratatului INF. Năstase arată că atacurile Rusiei la adresa bazei de la Deveselu sunt doar o justificare pentru a denunța acest tratat, care oricum este depășit de noile realități geopolitice.

”Vă amintiti vizita lui Nicolas Sarkozy, in calitate de ministru de interne, la Bucuresti? Era in timpul primului său mandat, intre 2002-2004. Am avut atunci o discutie destul de aprinsă, pe care a descris-o in cartea lui, „Temoignages”, un manifest pentru alegerile prezidentiale din 2007. Era perioada in care unele institutii si agentii de presă din Franta inflamaseră chestiunea cersetorilor minori români din Paris. A fost simplu să găsim o solutie. Intre altele, am trimis in Franta mai multi ofiteri de legătură de la Ministerul de Interne.

In realitate, autoritătle din Franta erau exasperate de problema magrebienilor (nu intru in detalii) dar, din punct de vedere politic si electoral, guvernul Raffarin nu-si putea permite să atace această problemă. Asa că au inflamat chestiunea copiilor cersetori români care le complicau viata turistilor pe Champs Elysees. Astfel, copiii de români erau scosi la tablă, ca material didactic si riscau să afecteze, fără motiv, relatiile României cu Franta, in perioada in care negociam eliminarea vizelor si aderarea la UE.

Să ne intoarcem la zilele nostre. In ultima vreme s-a dezvoltat o tensiune deosebită in legătură cu Tratatul INF si cu Baza de la Deveselu. Când presedintele Putin a anuntat anul trecut că Rusia a dezvoltat o generatie de rachete care nu mai au traiectorie balistică, a fost clar că rolul in apărare al interceptorilor balistici de la Deveselu era depăsit. S-a acreditat apoi ideea că vor veni, tiptil, noaptea, americanii si vor băga in tuburile de la Deveselu focoase nucleare si rachete Tomahauk. Să incercăm să intelegem de ce a apărut acest subiect in relatiile ruso-americane, cu implicarea României.

Pentru cei care il citesc cu pasiune pe George Friedman, imi permit să avansez si eu o ipoteză. Tratatul INF a fost semnat de SUA si URSS in 1987 si, pe scurt, viza rachetele cu rază de actiune intre 500 si 5500 de km. Erau unele rachete exceptate iar cele două părti efectuau inspectii de control reciproce. Nu intru in detalii.

In urma anuntului din 20 octombrie 2018, SUA au iesit din Tratat la 1 februarie 2019, urmate, disciplinat, de Rusia in ziua următoare. Care sunt motivele? Ca de obicei, sunt formulate, reciproc, acuzatii de incălcare a obligatiilor din Tratat. Dar ce s-a schimbat fundamental fata de momentul incheierii in 1987, a acordului Reagan-Gorgachiov? Intre altele, atunci existau doar două superputeri, SUA si URSS. In perioada care a urmat (aproximativ trei decenii), ele si-au limitat arsenalul de rachete, in timp ce, in Asia, a apărut o nouă mare putere – China – care si-a dezvoltat fără restrictii capabilitătile in aceste domenii, ceea ce deranjează atăt vecinul Chinei de la vest – Rusia, cât si politica americană din zon Pacificului. Imi permit să avansez ideea că SUA si Rusia, in egală măsură, sunt interesate in inceperea negocierii unui tratat INF in trei, deci care să includă si China. In aceste conditii, baza de la Deveselu (România) reprezintă doar un material didactic, destinat să justifice iesirea dintr-un tratat depăsit de evolutiile geopolitice si militare.

S-ar putea să mă insel dar cred că si industriile de apărare din SUA si Rusia sunt nemultumite de faptul că, spre deosebire de cele din China, nu pot să-si transfere noile tehnologii in noi echipamente militare.”, arată Adrian Năstase, pe blog.