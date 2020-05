Adrian Năstase, sfat pentru PSD: Ar trebui anunţat că preşedintele Iohannis a devenit persona non grata şi că nu mai există posibilitatea unei comunicări cu el

Fostul prim-ministru şi preşedinte PSD Adrian Năstase a acordat un interviu agenţiei Mediafax, în care a vorbit despre mai multe aspecte ale vieţii politice actuale. Năstase afirmă că relaţia sa cu liderii PSD nu funcţionează. Cu toate acestea, fostul premier îi sfătuieşte pe liderii PSD cum să abordeze relaţia cu preşedintele Iohannis.

Reporter: - Preşedintele Klaus Iohannis a avut atacuri dure la adresa PSD în ultima perioadă.

Adrian Năstase: - A urmat o declaraţie cel puţin ciudată a lui Klaus Iohannis, o declaraţie cu un atac incalificabil la adresa unui partid politic, la adresa PSD. Eu admir faptul că liderii PSD au decis să nu facă decât nişte uşoare declaraţii de răspuns împotriva lui Iohannis, înţeleg că unii jurnalişti apreciază această strategie. După părerea mea, lucrurile ar trebui totuşi clarificate. E vorba totuşi de foarte mulţi membri ai PSD care se simt lezaţi de aceste acuzaţii, cum au fost şi cele legate de vânzarea Ardealului, cum au fost jignirile repetate de aseară.

Aici eu cred practic că ar trebui anunţat că preşedintele Iohannis a devenit persona non grata şi că nu mai există posibilitatea unei comunicări cu el. Ar trebui creată la partid o comisie pentru monitorizarea sa, sigur, nu se pune problema în perioada stării de urgenţă a unor măsuri, dar sunt măsuri constituţionale care vor avea nevoie la un moment dat de o anumită argumentaţie iar eu cred că PSD ar trebui să aibă doar un anumit tip de relaţie doar cu guvernul. Nu este necesar, mai ales după 15 mai să continue nişte relaţii de consultare, de telefoane, de aparenţe, care în mod evident intră în zona de campanie electorală pentru Iohannis şi lucrul acesta este deranjant.

Reporter: - Aţi mai discutat cu liderii PSD ? Cine e potrivit să preia conducerea partidului?

Adrian Năstase: - Nu pot să comentez aceste aspecte. Practic relaţia mea cu liderii PSD nu funcţionează şi neavând o legătură directă nu ştiu ce vor. Probabil au o strategie în interiorul partidului. Vom vedea dacă lucrurile acestea sunt în ordine sau nu. Sunt legat de PSD şi de la început şi după 2000 şi în mai mare măsură. Dar lucrurile s-au schimbat foarte mult, am văzut asta. Eu am un alt mod de a mă raporta la viaţa politică, la relaţiile cu adversarii politici cu care am avut până la urmă bătălii importante. Dar am continuat să ne respectăm şi vorbesc şi de membrii PNL şi de UDMR, dar cred că uneori lucrurile trebuie spuse clar, fără menajamente, nu aruncat cu pietre în ei dar în orice caz cu un fair play care trebuie să existe în politică şi care să îţi permită în anumite situaţii să poţi să bei o cafea.