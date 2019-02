Adrian Streinu-Cercel: 'Medicul de familie poate testa persoanele pentru virusul hepatic B şi C'

Persoanele pot să facă testări gratuite, cu trimitere de la medicul de familie, privind virusul hepatic B şi C, anunţă managerul Institutului “Marei Balş”, Adrian Streinu-Cercel, precizând că este importantă depistarea precoce.

“Începând din acest an, medicul de familie are posibilitatea să testeze persoanele de pe lista sa, atât pentru virusul hepatic B, cât şi pentru virusul hepatic C. (...) Toate discuţiile se axează pe testarea precoce a persoanelor, nu trebuie să mai lăsăm pacienţii ca să dezvolte boli cronice sau complicaţii în aşa fel încât să-i putem identifica şi să le oferim vindecare”, a declarat, miercuri, managerul Institutului “Marei Balş”, Adrian Streinu-Cercel.

De asemenea, medicul spune că este important ca persoanele să se testeze pentru a preîntâmpina avansarea bolii. Adrian Streinu-Cercel spune că ar fi recomandat ca să existe testare gratuită şi pentru virusul HIV.

“Trebuie să facem un efort într-un an, doi, trei, astfel încât să dăm tuturor posibilitatea să se testeze şi după aceea să le dăm dreptul şi accesul la terapie”, a explicat Adrian Streinu-Cercel.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a spus că ministerul nu are o soluţie concretă privind campania de informare asupra testării virusului HIV.

“Pornind campania door to door pentru vaccinare (n.r. - pentru bolile copilăriei) poate ar trebui să extindem acest lucru şi pentru alte patologii”, a spus Sorina Pintea.