Adriana Săftoiu descrie o situație HALUCINANTĂ: Nu îmi dau seama dacă e prostie, rea voință, indiferență, dispreț

Deputatul PNL, Adriana Săftoiu, membru în Comisia pentru Drepturile Omului, descrie o situație absolut halucinantă, care afectează copiii cu deficiențe de auz. Săftoiu explică că aceștia sunt obligați să dea aceleași examene ca și ceilalți elevi, iar la unul dintre examene, unui elev surd i s-a cerut să scrie un eseu despre foșnetul frunzelor.

”Elevii surzi trebuie să scrie un eseu în limba română despre "foșnetul frunzelor". Despre foșnet!

Emma, surdă, a fost una dintre tinerele care a povestit, în dezbaterea de astăzi, pe care am organizat-o la Parlament, cât de greu i-a fost să își incheie studiile, să își ia examenele. Acești copii învață în Limbajul Semnelor Românești (un limbaj care nu este, din păcate, unitar, adeseori depășit, fără reprezentare pentru anumite cuvinte) și li se cere să promoveze examenele, în scris, în limba română. O aberație, o nesimțire. Pentru ei limbajul semnelor e limba lor maternă. LSR are propria morfologie, propria sintaxă. Ei nu se exprimă în limba română, nu au reprezentare pentru conjuncții, prepoziții, dar MEN le cere să trateze aceleași subiecte, în scris, la fel ca auzitorii. Nu îmi dau seama dacă e prostie, rea voință, indiferență, dispreţ. Manualele după care învață sunt din 1993. O jale de conținut. Anul acesta, în București, în asemenea condiții, a reușit un singur elev să ia Bacalaureatul.

Dezbaterea de astăzi, unde cele trei ore au fost insuficente pentru a asculta în detaliu problemele acestei comunității, sfidată obraznic de instituțiile statului - care ar fi trebuit demult să reglementeze statutul LSR! - a fost ultimul argument pentru a nu mai ezita să depun legea care să propună LSR ca limba lor maternă. Sunt o minoritate cu propria limbă, cultură etc. Și trebuie respectați ca atare. Așa cum le respectăm minorităților naționale dreptul să își susțină examenele în limba maternă și să susțină la un nivel diferit examenul de limba română aceeași procedură trebuie aplicată și elevilor surzi sau cu deficiențe de auz.

Cinste tuturor profesorilor, părinților si copiilor, reprezentanților asociațiilor prezenți la dezbatere, care se luptă pentru recunoașterea drepturilor acestei minorități.”, arată Adriana Săftoiu, pe pagina personală de Facebook.